Facebook, insanların koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanmasının ardından uygulamalarının kullanımında büyük artış gördü. Sosyal medya devi, bu artışın getirebileceği sorunlara karşı önlemler alıyor.

Facebook, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan kişi sayısı arttıkça hizmetlerinin kullanımında büyük bir artış yaşadığını açıkladı. Bu artışlar, Facebook'un para kazanmadığı hizmetleri büyük ölçüde etkiliyor. Şirket, salgının ardından reklamlara karşı sıkı önlemler alan ülkeler nedeniyle gelirlerinin etkilendiğini belirtiyor.

Sosyal medya devi, koronavirüs salgını İtalya'da başladığından beri uygulamalarının kullanım sürelerinde %70'lik bir artış yaşadığını söylüyor. Facebook Live ve Instagram görüntülemeleri yükseldi ve insanlar eskisinden çok daha fazla grup aramaları yapıyor. Virüsten etkilenen diğer ülkelerde de Messenger ve WhatsApp kullanımında benzer bir artış görülüyor.

Facebook, çoğu çalışanının evden çalıştığı bu dönemde artan kullanıcı trafiğiyle başa çıkmakta zorlanıyor. Uygulama kullanımındaki ani artışlar Facebook'un sistemlerini daha verimli hale getirmek, bazı ülkelerde Instagram ve Facebook bit hızlarını kesmek ve hizmetlerin stabil çalışmasını sağlamak için adımlar atılmasını gerektirdi.

Sosyal medya, insanların iletişimde kalmaları ve çalışmalarını uzaktan gerçekleştirebilmeleri için önemli. Ayrıca Facebook, insanların koronavirüs hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olmak için COVID-19 Bilgi Merkezi'ni tanıttı. Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü de yanlış bilgi yayılımının önüne geçmek için WhatsApp botu kullanıyor. Pek çok insan karantina sürecinde dijital platformlara yöneldiğinden, çevrimiçi hizmet trafiğinde büyük bir artış oluştu. Birçok video akış hizmeti de kullanıcı trafiğindeki artış nedeniyle önlemler aldı.