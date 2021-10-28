Facebook, bu akşamki Facebook Connect etkinliğinde gelecek teknolojisi 'Metaverse'ü gösterdi ve yeni ismini de açıkladı. Bununla birlikte şirket, tüm bunları gerçek yapacak tek aracı olan yeni gözlükleri hakkında da detayları paylaştı.

Bu akşam tarihin en heyecanlı ve en korkutucu teknolojisi metaverse’ü tanıtan Facebook, sanal hayatı ve gerçek hayatı bir araya getiren bu teknolojiden faydalanmamızı sağlayacak gözlüklerini de tanıttı. Daha önce RayBan ile akıllı gözlük çıkarmış olsa da bu gözlükler, artırılmış gerçeklik yeteneklerine sahip değildi.

Bugünkü etkinlikte Mark Zuckerberg, gelecekte metaverse’ü dünyamıza taşıyacak yeni gözlük projesinin detaylarını açıkladı. Facebook’un ilk artırılmış gerçeklik gözlüğü olacak olan bu gözlüklerin henüz resmi bir ismi bulunmuyor. Zuckerberg, gözlüklerden ‘Project Nazare’ ismiyle bahsetti ve neler vadettiğini anlattı.

Yeni gözlükler henüz geliştirilme aşamasında:

Facebook’un artırılmış gerçeklik gözlüğü, görselde gördüğünüz üzere dijital olan her şeyi dünyamıza, gözlerimizin önüne taşıyabilecek. Mesajlaşmayı gözlüklerimizle yapabilecek, bu gözlüklerle dünyamıza sanal elementler taşıyabileceğiz. Zaten metaverse’ün gerçek olmasını sağlayacak gözlükler de tam olarak bu gözlükler.

Gözlüklerin en büyük özelliğiyse gerçekten bir gözlük olmaları. Bu gözlükler, tıpkı standart gözlükler gibi bir çerçeveye ve yaklaşık 5 milimetre kalınlığında bir cama sahip olacak. Facebook, günümüz teknolojisinin vadettiği tüm imkânı kullanarak metaverse için gerekli olan güçlü donanımı bu gözlükler içine yerleştirecek.

Gözlüklerin nasıl bir donanıma sahip olacaklarıysa üstünkörü anlatıldı. Facebook ekibinin yıllardır üzerinde çalıştığı bu teknolojiler arasında hologram ekranları, projektörler, batarya, özel üretilmiş bir çip, kamera, hoparlör, etrafınızdaki dünyayı algılayacak sensörler gibi teknolojilerden oluşuyor. Zuckerberg, bu konuda önemli ölçüde geliştiklerini açıkladı.