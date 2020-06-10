Uzun bir süredir hakkında çok az söylenti ortaya çıkan Facebook’un artırılmış gerçeklik gözlüğünün patenti ortaya çıktı. Patent, Facebook Glass hakkında yeni bilgileri sunuyor.

Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği bilinmekle beraber artırılmış gerçeklik gözlükleri geliştiren tek şirket Apple değil. Zira Facebook da bu teknolojiye büyük önem veriyor.

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, sosyal medya devi Facebook’un Rayban’le beraber bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını gösteriyordu. Şimdi ise Facebook’un geliştirmeye devam ettiği AR gözlüğü Facebook Glass'ın patenti ortaya çıktı.

Facebook Glass patenti, gözlük hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Facebook’un artırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında bugüne kadar çok az bilgi ortaya çıktı. Hatta sadece Facebook'un böyle bir gözlük üzerinde çalıştığını biliyoruz desek yeridir. Yayınlanan patent ise Facebook Glass hakkında bilinmeyen bazı detayları gösteriyor.

Facebook Glass patenti, gözlüğün derinliği ve mesafeyi algılayabilmek için akıllı telefonlarda kullanılanlardan farklı yöntemler kullandığını gösteriyor. Gözlüğün kullandığı teknolojiler, artırılmış gerçeklik araçları ve fotoğrafçılık için faydalı uygulamaların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Facebook Glass patenti

Akıllı telefonlarda, AR uygulamaları için ToF sensörleri veya lazer odaklama sensörleri kullanılıyor. Ancak bu iki sensörün de farklı dezavantajları bulunuyor. Facebook, bu nedenle artırılmış gerçeklik gözlüklerinde farklı bir yöntem uygulamış görünüyor.

Facebook Glass patenti, gözlüğün üç farklı girişim deseni oluşturan ve üçünün en iyisini seçen mercekle bir kamerayı gösteriyor. Bu kamera, Facebook Glass’ın AR uygulamalarında çok daha iyi bir performans sergilemesini sağlayabilir.

Patentte aynı zamanda Facebook Glass’ın camlarının, doktorlar tarafından tavsiye edilen numaralı camlar için uygun olmayacağını da gösteriyor. Bu nedenle Facebook Glass, reçeteli gözlük kullananların kullanımı için uygun olmayabilir.

Hakkında çok az şey bilinen Facebook Glass, Facebook’tan bir açıklama yapılmadığı için hala söylenti düzeyinde bulunuyor. Ortaya çıkan patent de sadece sosyal medya devinin gözlük üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak Facebook, üzerinde bir süre çalışma yaptıktan sonra artırılmış gerçeklik gözlüğü çalışmasını rafa kaldırmış olabilir. Diğer patent haberlerinde de söylediğimiz gibi Facebook Glass’ın üretiminin başlaması için Facebook’tan gelecek bir açıklamayı beklemek gerekiyor.