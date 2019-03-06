Facebook, Artırılmış Gerçekliğe Sahip Bir Cihaz Patenti Aldı

Facebook, ABD Patent Ofisi’nden oyuncak, oyunlar ve sporlar kategorisine giren garip bir cihazın patentini aldı.

Facebook’un patentini alıp kullanmadığı pek çok teknoloji olduğu biliniyor. Bu teknolojilerin çoğunun amaçları patente bakınca belli oluyor. Bir hoparlör en nihayetinde bir hoparlör olarak tanınabiliyor ama bu cihazın ne amaçla kullanılacağı pek belli değil.

Patentteki çizimlerden görüldüğü üzere bu cihazın şekli bir ayı kafasını andırıyor. Bunun bir oyun figürü mü, bir başlık mı, robot bir evcil hayvan mı olduğuna dair bir bilgi yok. Cihaz bunlardan herhangi biri hatta çok daha çılgınca bir şey bile olabilir.

611 alt sınıfı demek tasarımda kumaş, tüy, kıyafet, hayvan tüyü, dolgu veya filament kullanımı olduğuna işaret ediyor. Patentte yer alan 611 ve 618 kodları aynı zamanda aslan, kaplan, köpek, kurt gibi hayvan figürlerini temsil ediyor. Yani bu şey her neyse kumaşla ya da tüyle kaplı olarak üretilecek. D09 ise bu ürünün karton ya da kağıt paketli olacağını gösteriyor.

Son dönemde sık sık güvenlik açıklarıyla gündeme gelen, çeşitli ülkelerle mahkemelik olan Facebook’un bu ürününü bugün insanlar ne kadar ister sorusunun cevabı bilinmiyor. Öte yandan 2016’da alınan patent sonradan rafa kalkmış bir projeye de ait olabilir.

Projeye dahil olan isimler de oldukça dikkat çekici. Patentin mucitleri arasında Facebook AR Ürün Yönetimi’nin başındaki Baback Elmieh, endüstriyel tasarım firması Ammunition Group’un baş tasarmcısı Steve Sangik Lee ve başkan yardımcısı Victoria Slaker yer alıyor. Ayrıca bu yıl çalışmalarına başlayacak olan ETQ Labs kurucusu Alexandre Jais de listede.

Cihazın Sony Aibo ve Anki Vector gibi bir oyuncak olması ihtimali oldukça yüksek gözükse de Facebook’un aklından ne geçtiğini kimse bilemiyor.