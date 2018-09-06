Facebook, Asya'daki İlk Veri Merkezini Singapur'da Kuruyor

Zorlu günleri geride bırakan Facebook, toplamda 1.4 milyar dolarlık bir masrafla, Singapur'un batısındaki Tanjong Kling mevkisinde yepyeni bir üs kurmaya hazırlanıyor.

Facebook, gelecek dönemdeki faaliyetleri için yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni dönemde, tam 170 bin metrekarelik bir alana konuşlanacak olan ve yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacağı belirtilen bu üssün 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Channel News Asia'nın Facebook'un Altyapı Veri Merkezlerinin Başkan Yardımcısı Thomas Furlong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gelecek dönemde Facebook için önemli bir yatırım olacak olan üssün müjdesini verdi. Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı Çan Çun Sing de konuyla ilgili memnuniyetini belirterek, Facebook'un Asya pazarındaki ilk merkezini Singapur'da kuracak olmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Yeni dönemdeki faaliyetleri için öncelikle Singapur'u üs edinen Facebook'un yeni yatırımları da merakla bekleniyor. Toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırımla kurulacak olan üssün, Facebook'un yeni dönemdeki faaliyetleri için 'sadece bir başlangıç' olduğu belirtiliyor.