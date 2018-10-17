Facebook Portal ilk duyurulduğunda da tartışılan güvenlik ve veri toplanması konusunda yapılan açıklamalar, evimize alacağımız casus aletin casusluk yapacağı yönünde.

Facebook, son dönemde sık sık güvenlik açıkları ve skandallarla gündeme geldi. Kişisel bilgileri toplayarak reklam satmak konusunda etik tartışmalar yapılabilir, ama kişisel bilgileri neredeyse fişleme seviyesinde işleyecek analiz kurumlarına satmak epey güven sarsıcıydı. Son güvenlik açıklarından sonra insanlar firmaya iyice şüpheyle yaklaşmaya başlamıştı ki, firma "Bize güvenin." dedi. "Bir de şu yeni yaptığımız, her yeri kamera ve miktofon dolu, sizi takip edebilen cihazı evinize alın. Söz, bilgilerinizi toplamayacağız."

Biz de dedik ki "Facebook bizimle kafa buluyor olabilir mi?"

Çok sevgili Mark Zuckerberg'in mahremiyetin artık bir değer olmadığını iddia etmesinin üzerinden on yıl geçti. Hakikatten de kimsenin mahremi gizlisi saklısı kalmasın diye uğraşan Mark Zuckerberg ve Facebook, bu konuda ellerinden geleni de yapıyorlar.

Facbook bir veri firmasıdır ve veri satar. Donanım işine girer girmez yaptıkları ilk aletin de veri toplayabilecek bir cihaz olması büyük ihtimalle hiçkimseyi şaşırtmamıştır. Sürekli olarak onlara güvenmemizi isteyen ve verilerin toplanmayacağını söyleyen Facebook'tan gelen son açıklamalar da kafaları iyice karıştırdı.

İlk olarak veri toplanmayacağı söylenirken bu açıklama hemen değiştirilerek hangi cihazların kullanıldığı, ne kadar süre görüşüldüğü gibi bilgilerin toplanabileceği ifade edildi. Sonrasında da bu bilgilere göre reklam gösterilebileceği söylendi. Hemen ardından bir başka Facebook görevlisi açıklama yaptı, "Arkadaşım yanlış ifade etti, 'Bu verinin reklam için kullanılma potansiyeli var, ama kullanılmayacak.' demek istedi." mealinde bir şeyler söyledi.

Facebook'un önündeki tek engel, kullanıcı sözleşmesinde ufak bir değişiklik yapıp sözleşmeyi kabul ettirmek. Bu kadar. Sonrasında hiç kimsenin "Neden evime gelip de verilerimi topluyor, beni reklama boğuyorsun?" deme şansı yok.

Facebook her ne kadar bu konuda en sıkıntılı ve göze batan firma olsa da, bu alanda tek değil. Hatta bu işin öncüsü bile sayılmaz. Amazon ve Google da benzer projeler geliştiriyor. Amazon Alexa insanları dinleyip ona göre tepki veren bir cihaz. Yakın zamanda Alexa'ya belli ürünler sorulduğunda belli markaları tavsiye etmesi planlanıyor. Keza Amazon'un dış görünüşünüze "bakıp" da kıyafet tavsiye eden Echo cihazları var. Google ise insanlara bakmak yerine insanlara ev aletlerinin neresinden nasıl reklam gösteririm derdinde. Google yeni Home Hub'ına kamera da koymamıştı.

Sonuç olarak bu kadar tepki gören Facebook, yaptığı açıklamalar ile kafaları iyice karıştırıp, kurmaya çalıştığı güveni daha da sarsarak muhteşem bir başarıya(!) imza attı.