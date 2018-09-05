WhatsApp'ın sahibi Facebook, akıllı telefon üreticisi BlackBerry'ye patent davası açtı. İki şirket arasında sesli mesajlaşma teknolojisi odağında bir kriz ortaya çıktı. Facebook'un dava dosyası tam 118 sayfa.

Teknoloji devlerinin patent davaları savaşında yeni bir suçlama Facebook'tan BlackBerry LTD.'ye geldi.

San Francisco federal mahkemesine geçtiğimiz salı günü başvuran Facebook, tam 118 sayfalık şikayet dosyası oluşturdu. Dosyada sosyal medya devi BlackBerry'yi sesli mesaj teknolojisi başta olmak üzere farklı patentler üzerinden suçluyor. Yapılan açıklamalara göre söz konusu patent sayısı 6 adet.

BlackBerry, bu gelişmeler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. 6 patent arasında mobil cihazlardaki grafik, video ve ses ile GPS verilerinin takibi ve analizini sağlayan teknolojiler de var.

Geçtiğimiz Mart ayında BlackBerry, mesajlaşma teknolojileri üzerine Facebook'u Los Angeles'ta dava etmişti. Firma, Facebook'un Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram'da izinsiz patent kullanımını gündeme getirmişti. Dava hala sürerken Facebook'un karşı bir atak yapıp arayı kızıştırması son gelişme oldu.

BlackBerry, henüz WhatsApp adında bir uygulama yokken mobil internet üzerinden mesajlaşma servisi sunan bir şirketti. Hatta halk arasında WhatsApp'ın BlackBerry tarafından hayata geçirildiğine yönelik yanılgı da bu durumdan kaynaklanıyordu.