Siyasi kampanya ofislerine personel göndermeyi sonlandıran Facebook, artık işlerini internet üzerinden halledecek.

Cambridge Analytica skandalları ile sarsılan Facebook, artık siyasi kampanya ofislerine doğrudan personel göndermeye son veriyor. Öncesinde personellerini ofislere gönderen sosyal medya devi, bu sayede kampanyalara doğrudan destek veriyordu. Ancak yeni alınan karar ile birlikte Facebook, bundan böyle tüm siyasi partilere internet üzerinden ücretsiz reklam önerisi sunacak.

Bu kararı reklam yürütücüleri de olumlu karşıladılar ve Facebook’la internet desteği konusunda anlaşabileceklerini belirttiler. Binlerce insanın bulunduğu platform, birçok farklı düşünce ve cinsiyetten insan barındırdığı için siyasi partilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump bile dijital sektörün seçimleri kazanmada etkili olduğunu belirtti.

Bu açıklama sonrası Facebook boş durmadı ve Trump’a bir yardım teklifi ile gitti. Ancak Trump, Facebook’un çağrısını reddetti. Sonuçlara bakıldığında ise Clinton Facebook reklamlarına 28 milyon dolar, Trump ise 44 milyon dolar harcamıştı.

Facebook’un aldığı bu karar sonrası, haklı olarak gözler Twitter ve Google’a çevrildi. Benzeri bir uygulamaya yaparak Facebook’un peşinden gitmesi beklenen platformlar, henüz bu uygulama ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak politik kampanyalara yardım teklifi yaptıkları bilinen bu iki platform da yakın zamanda bu tarz bir girişimde bulunabilirler.