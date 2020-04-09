Bir uygulama araştırmacısı, Facebook'un deneysel bir uygulama test ettiğini keşfetti. Campus adındaki bu uygulamaya üniversite öğrencileri kendi okul e-posta adresleriyle kaydoluyor. Uygulamaya dâhil olan üniversite öğrencileri, eğitim düzeyleri ya da hangi yurtta kaldıkları gibi konular hakkında bilgiler ekleyebiliyor.

2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen ilk Facebook, yani 'Thefacebook', aslında Harvard Üniversitesi öğrencilerinin katılabileceği bir dizindi. Çok tuttuktan sonra ABD ve Kanada'daki diğer üniversitelere de yayılan uygulama, 2006 yılında geçerli bir e-posta adresine sahip herkesin üye olabileceği bir platforma dönüşmüştü.

İşte Facebook'un, köklerine dönerek bir üniversite uygulaması üzerinde deneyler yaptığı ortaya çıktı. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, yakın zamanda Facebook'un sadece üniversite öğrencilerinin üye olabildiği 'Campus' isimli yeni bir uygulamayı test ettiğini keşfetti. Bu yeni platforma üniversite öğrencileri '.edu' uzantılı e-posta adreslerini kullanarak üye olabiliyor.

Başka üniversitelileri bulmaya yarayacak:

Wong'un paylaştığı ekran görüntülerine bakılırsa Campus'e kaydolan öğrenciler buraya eğitimlerinin hangi seviyede olduğunu (lisans, yüksek lisans, doktora...), hatta hangi yurtta kaldıklarını bile ekleyebilecekler. Bu bilgiler, kullanıcıların aynı sınıf ve programdaki diğer kullanıcılarla iletişime geçmesine yardımcı olacak. Facebook, şu anda en büyük sosyal medya platformu olma özelliğini koruyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,5 milyar civarında.

Hong Kong'da bulunan bir araştırmacı ve hacker olan Jane Manchun Wong, Campus uygulamasını Facebook'u 'parçalarına ayırırken' keşfetti. Campus özelliğinin şimdilik 'deneysel' olduğu söylense de bunun kamuoyuna açık hâle gelmesi sürpriz olmaz. Öte yandan Facebook, ABD'deki genç nüfusun bir süredir Facebook kullanmadığının farkında. 2014/2015 yıllarında, genç nüfusun yaklaşık %71'i Facebook kullanırken 2018 yılında bu oran %51'e düştü. Gençlerin Facebook'tan ziyade Instagram ve Snapchat'i tercih ettiği belirtiliyor.

2018 yılında Pew Research tarafından yapılan bir araştırma, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın da üniversitelilere yönelik bir özellik geliştirdiğini göstermişti ancak Instagram bu özelliği hiçbir zaman hayata geçirmedi. Facebook da zaman zaman üniversite öğrencileri arasındaki popülaritesini yükseltmek için girişimlerde bulunuyor.