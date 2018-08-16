Yenilikten yeniliğe koşan Facebook, şimdi de canlı yayınların daha kaliteli olabilmesi için Vidpresso adlı şirketle anlaştı.

Sosyal medya platformlarının öncüsü olan Facebook, son zamanlarda yaptığı yeniliklere bir tane daha ekledi. Canlı yayınların daha çok kullanılması ve paylaşılması için yeni içerikler üretecek olan Videpresso ile birlikte çalışma kararı aldı.

Gerçek zamanlı video içeriklerini geliştirmek için çalışmalar yapan Vidpresso şirketi, şimdi sosyal medya devi olan Facebook için video içeriğini geliştirecek. Vidpresso'nun asıl görevi, sosyal medya platformlarında yapılan canlı yayın videolarının nasıl görüneceğini düzenlemeyi ve kullanıcıları daha fazla kontrol etmeyi sağlaması. Bunun yanı sıra izleyici anketlerinin, yorumlarının ve tepkilerinin görüntülenmesini sağlayan diğer araçların da video yayınlarına eklenmesini sağlıyor.

Vidpresso şirketinin kurucusu olan Randall Bennet, bir blogda "Facebook'a etkin olarak katıldığımız için oldukça heyecanlıyız. İçerik oluşturucuların ve yayıncıların, harika canlı yayınlar yaratmaları için en iyi bildiğimiz konuya odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan bu birleşmenin ardından Facebook, Watch Party gibi (bir grubun üyelerinin canlı yayın yaptığı özellik) uygulamalarını da geliştirmesi bekleniyor. Son dönemlerde yapılan yenilikler sayesinde yıldızı tekrar parlayacak gibi duran sosyal medya platformunun, bu yeni özelliğini yedi kişilik bir ekibin yapacağı video ile yakın zamanda tanıtıcağı söyleniyor.