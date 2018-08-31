Facebook, son zamanlarda kötü günler yaşamış olsa da uygulamanın alt katmanında binlerce kişi çalışıyor. Bu sebeple de her geçen gün gelişen uygulama, şimdi dil çevirileri için denetimsiz makine öğrenimini kullanmaya başladı.

Uzun yıllardır hayatımızda olan ve belki de kendini en fazla yenileyen uygulamalardan biri olarak anılan Facebook, şimdilerde dil çevirileri için yeni bir yöntem kullanmaya başladı. İngilizce’den Urduca’ya kadar farklı dilde pek çok versiyonu bulunan Facebook, denetimsiz makine öğrenimi adında bir yöntemi kullanmaya başladı.

Özellikle yaygın olmayan dillerin çevirilerinde kullanılacak olan yöntem, açık kaynaklı olarak GitHub’dan indirilebilecek. Öte yandan bu tür bir yapının uygulamaya eklenmesi de büyük miktarda veri gerektiriyor. Şu anda kelime çevirisi, dil modelleri ve geri çeviri kombinasyonları kullanılarak gerçekleştirilen çeviri yöntemi, her kategori için farklı ilerleyecek.

Örneğin kelime çevirisi, bir cümleyi çevirirken; dil modelleri bir kitabı ya da yazılı metinleri çevirecek. Geri çeviriyle de konuşan bir kişinin ifadelerini çevirecek olan yöntem; iki dil arasında çeviri yaparak, Facebook’un daha bilindik bir platform olmasını sağlayacak. Konu hakkında konuşan uzmanlar, yöntemin şu an incelendiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.