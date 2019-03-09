Facebook, Çinli WeChat’e Özenmeye Başladı

Facebook, gizliliğin merkezde ve ön planda olduğu bir platform geliştirmek istiyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook’un ilerleyeceği yönle ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük sosyal platformu olan Facebook, Çin’in en büyük sosyal platformu olan ve Tencet tarafından geliştirilen WeChat’e benzetilecek. İki platformun arasında birkaç kilit önem taşıyan farklılıklar olsa da birçok ortak noktası bulunuyor.

Daha çok WeChat benzeri bir şekle bürünmek isteyen Facebook, gizlilik ihlalleri gibi konularda sorunlar yaşamıştı. Gizliliğin ön plana alınacağı söylenen Facebook’un mesajlaşma uygulamasında atılması gereken çeşitli adımlar bulunuyor.

Çin’de neredeyse her şeyin yapılabildiği WeChat’in bir benzerinin yapılması ise neredeyse imkânsız. Ne Apple’ın iMessage’ı ne Facebook’un Messenger’ı ne de kullanıcılarına uçtan uca koruma sağlayan WhatsApp’ın, WeChat ile mücadele etmesi mümkün.

Harvard Business School’dan Willy Shih “WeChat’in yaptığı şey, platformuna yeni özellikler ve akışlar eklemesi. Yeni özellikler, platformun zaten sahip olduğu gücü iyice artırıyor” diyor. WeChat’in neredeyse her şey için kullanılabildiğini ifade eden Shih, Çin’deki evsizlerin bile dilenirken WeChat’in QR kodlarını kullandığını söylüyor.

Facebook’un küresel ölçekte her şeyi yapan platform olma isteği yeni bir şey değil. İlk olarak 2012 ve 2014’te Instagram ve WhatsApp’ı satın almasıyla başladı. Ancak Instagram ve WhatsApp, rakipleriyle aralarındaki farkı açıp ilerleyince, Facebook’un her şeyi yapabilen uygulama isteğinin tüm yükü Messenger uygulamasının omuzlarına bindi.

Messenger’ı geliştirmeye devam eden Facebook, uygulamanın bir mini Facebook olması için platforma oyun, yapay zeka chat botları, artırılmış gerçeklik kamera özellikleri, mobil ödeme seçenekleri ve daha birçok özellik ekledi. Hatta 2014 yılında, Messenger’ın başına geçmesi için, oldukça başarılı bir dijital ödeme girişimcisi olan David Marcus’u bünyesine kattı.

Gizliliği de merkeze alan Zuckerberg, WeChat benzeri bir uygulama yaratarak tüm dünyada kullanıma sunmayı planlıyor. Zuckerberg’ün asıl istediği şey ise sadece doğum günü kutlamalarında kullanılan bir uygulama değil, kullanıcıların günlük hayatlarının her alanlarında kullanabileceği mega bir uygulama geliştirmek.

Böyle bir uygulamayı geliştirmek pek de kolay değil, WeChat için de kolay olmadı. Şirketin yaptığı iyi anlaşmaların yanı sıra şans da yanlarındaydı. En büyük rakipleri olan Messenger 2009’da, Line 2015’te ve WhatsApp 2017’de ülkede yasaklandı.

Tabii Facebook’un her şeyi yapabilen uygulama yapma isteğinin önündeki engelleri küresel ölçekte bunu başarmanın teknik olarak zorlayıcı olması değil. Ayrıca halletmeleri gereken rekabet yasaları da bulunuyor. Özellikle mega teknoloji şirketlerinin tekel olmaya başlaması, durumun aleyhlerine işlemesine sebep oluyor.

Kısaca toparlamak gerekirse Facebook’un her şeyi yapabilen uygulama geliştirmesinin önündeki engeller: yavaş artan kullanıcı sayısı, reklam geliri temelli kazanç sistemi ve rekabet yasaları.