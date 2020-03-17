Çin’in Wuhan kentinde çıkan Corona virüsü salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Öyle ki birçok sektör salgından etkilenmeye devam ediyor. Durumu fark eden Facebook, küçük işletmelere bağış yapma kararı aldı.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Corona virüsünün küçük işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak için 30’dan fazla ülkede 30.000 küçük işletmeye yatırım yapmayı planlıyor. Facebook ayrıca her çalışanına 1.000 dolar ikramiye verecek.

Küçük işletmeler için finansal yardım, nakit bağışlar ve reklam kredileri şeklinde olacak. Bunlar, Corona virüsü salgını yayılırken zarar gören işletmelerin ayakta durabilmesine yardımcı olacak.

Facebook'tan küçük işletmelere destek:

Facebook; işe gelemeyen personele ödeme yapmak, kira ödemelerine yardımcı olmak, işletmelerin daha fazla müşteriyle bağlantı kurmasını sağlamak ve genel giderlere katkıda bulunmak için yardımın kullanılmasını hedefliyor. Yardımlar için başvurular önümüzdeki haftalarda alınmaya başlanacak. Bu arada Facebook, Business Hub'ı herkese açık hâle getirdi. Orada işletmeler, Corona virüsü salgınının yol açtığı kriz sırasında yönetim için fikir ve tavsiyeler bulabilir.

Facebook Baş Operasyon Sorumlusu Sheryl Sandberg, yaptığı açıklamada "Küçük işletmeler, topluluklarımızın kalp atışlarıdır ve bu işletmeleri yürüten insanların çoğu krizden büyük ölçüde etkilenmektedir” dedi. Sandberg, "Kriz ne kadar uzun sürerse küçük işletmelerin sahiplerinin ve çalışanlarının geçim kaynakları için risk o kadar büyük olur" ifadelerini kullandı.

ABD’li sosyal medya platformu, ayrıca her bir çalışanına Corona virüsü salgını yaşandığı günlerde destek amaçlı 1.000 dolar ödeme yapacak. Facebook, küçük işletmeler veya doğrudan çalışan ikramiyeleri için hibeler veren birkaç büyük şirketten biri konumunda. Öte yandan bir diğer ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon da depo ve teslimat birimlerinde çalışan işçilerinin saatlik kazançlarını geçici olarak artırma kararı aldı.