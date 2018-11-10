Facebook, Cinsel Taciz İddialarında Tahkim Şartını Kaldırdı

Google'ın ardından Facebook da, cinsel saldırı suçlamalarında tahkim kuruluna gitme zorunluluğunu kaldırdı. Artık kişiler isterlerse davalarını doğrudan mahkemeye götürebilecekler.

Sosyal medyadaki en büyük isim olan Facebook'tan cuma günü gelen açıklamaya göre artık şirket çalışanları, cinsel taciz suçlamalarını tahkim kuruluna yapmak zorunda değiller. Hala tahkim kuruluna başvurma hakkı olan çalışanlar isterlerse doğrudan mahkemeye de başvurabilecekler.

AFP'ye konuşan Facebook Kurum Medya İlişkileri Yöneticisi Anthony Harrison, cinsel tacizi çok ciddiye aldıklarını ve böyle bir şeye Faczebook'ta yer olmadığını belirtti. Daha önce de Google benzer bir açıklama yapmış ve taciiz iddialarının doğrudan mahkemeye taşınabilmesine izin vermişti.

Facebook'un yaptığı bir değişiklik de ilişkiler konusunda oldu. Artık birbirleriyle romantik anlamda ilişkisi olan çalışanlar bu durumu insan kaynaklarına yönetici veya daha üst pozisyondaki birine bildirmek zorundalar.

Google'dan yapılan açıklamada Tahkim'e gitmenin bazı artıları olsa da, son kararı kişinin kendisinin vermesi gerektiği söylenmiş ve şirketin daha da şeffaf hale geleceği belirtilmişti.