Facebook, insanların yeni arkadaşlar edinmesi adına geliştirdiği yeni özelliğini ABD'de test etmeye başladı.

Mevcut arkadaşlarınız ve ailenizden sıkıldıysanız, birkaç yabancıyla Facebook'unuzu renklendirmek için bağlantı kurmak istiyorsanız bu yeni özellik tam size göre. Facebook, bağlı olmadığınız kişilerle ortak olan ilgi alanlarını görüntüleyen yeni bir özelliği ABD'de test etmeye başladı. Yeni özellik kapsamında örneğin, arkadaşlarınızın paylaşımlarına veya resimlerine yorum yapan kullanıcılar, arkadaş olarak eklemeniz için önerilecektir.

Facebook insanlar arasında bağlantı kurarak, kullanıcıların aynı ilgi alanlarına sahip farklı kişiler ile tanışmasını hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlı bir kullanıcı kitlesi ile test edilmeye başlanan özelliğin, başarılı olması durumunda bütün kullanıcılara sunulacağı belirtildi.

Şirket, birçok insanın Facebook hesabını artık monotonlaşan haber akışları nedeniyle dondurduğunu veya kapattığını tespit etmiş gibi görünüyor. Başka sosyal mecralarda aktif olarak yer alan kullanıcıları geri kazanmak adına getirilen özellik ile artık Facebook üzerinden daha fazla yabancı ile iletişim kurmak mümkün olacak.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Ortak olarak paylaşılan şeyleri bilmek insanların bağlantı kurmasına yardımcı olmakta. Arkadaşlık yapmadığınız kişilerden gelen yorumların üzerinde görünecek, ancak ortak bir noktaya sahip olabileceğinizi tespit edebilecek etiketler eklemeyi test ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.