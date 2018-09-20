Facebook, ciddi yükseliş kaydeden sosyal medya uygulamalarını kendi bünyesinde taklit etmeye devam ediyor. Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder’a rakip olarak geliştirilen Facebook Dating, pilot bölge olarak Kolombiya’da kullanıma sunuldu. Yakında da bütün dünyada aktif olacak.

Sosyal medya devi Facebook, yeni hizmeti Dating’i Kolombiya’da pilot bölge olarak faaliyete geçirdi. Yakında tüm dünyada aktif olarak kullanılacak olan Facebook Dating, Tinder’den farklı bir arayüze ve anlayışa sahip. İlk detaylara göre Tinder’in popüler sağa ya da sola kaydırma hareketinin Dating’de bulunmadığı söyleniyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen F8 konferansında duyurulan Facebook Dating, aslında tam olarak bir randevulaşma ya da çöpçatanlık uygulaması değil. Hizmeti biraz daha geniş kapsamlı düşünen Facebook, kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmaları için farklı yöntemler tercih ediyor. Tinder’da kullanıcılar bağlantı kurmak için birbirlerinin profillerinde beğenme yapmak durumunda kalıyorlardı.

Dating ürün müdürü Nathan Sharp, “İnsanların profillerin ve kartların arkasında olduklarını hatırlatan bir ürün yapmak istedik. Ayrıca dürtülere yoğunlaşan bir sistem inşa etmeyi amaçladık. Bir kullanıcı hakkında, onun profil fotoğrafından daha fazlasını düşünmenizi istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bildiğiniz üzere ana Facebook uygulamasının kullanımı günden güne azaldığı için Facebook ciddi bir krize doğru sürükleniyor. Bu nedenle platformun farklı sosyal medya araçlarıyla çeşitlendiğini görmek doğal. Nathan Sharp “Aslında insanlarla tanışmak, platformumuzda eskiden beri olan bir şey.” diyor ve günümüzde evliliklerin önemli bir kısmının internet aracılığıyla yapıldığını da hatırlatıyor.

Peki Facebook Dating nasıl çalışacak?

Kullanıcılar, ana Facebook uygulamasında dolaşırken, eğer 18 yaşının üzerindelerse ve profillerindeki ilişki durumu uygunsa, Dating hizmetine davet eden kartlar görecekler. Bu kartın bir benzeri, Facebook menüsünde de sürekli olarak yer alacak.

Facebook Dating, telefonların konum özelliğini kullanarak şehir ve adresi doğrulayacak. Dating’e özel olaran biyografi, işyeri, eğitim, dini inanç, boy ve çocuk sahibi olma gibi detaylar listelenebilecek. Ayrıca Dating üzerinde kullanıcılar sadece kadın ve erkek olarak değil, farklı cinsel yönelimlerle de listelenebilecekler. Son olarak kullanıcılar profillerini yayınlamadan önce, Instagram ve Facebook adreslerinde ekli olan arkadaşlarıyla ilgili 20 soruyu cevaplayacaklar.

Dating kullanıcıları profil detaylarını yeteri kadar ayrıntılı girerlerse, maksimum 100 kilometreye kadar olan alan içerisindeki eşleşmeler için açık hale gelecekler. Uygulama bu aşamadan sonra ana ekranında önerilen eşleşmeleri gösterecek. Kullanıcılar Facebook üzerinde katılacaklarını belirttikleri etkinlikler, katılmış oldukları gruplarla bağlantılı olarak eşleşme önerileri alacaklar.

Uygulama içerisindeki mesajlaşma Facebook Messenger’a bağlantılı olmayacak. Ayrıca karşılıklı olarak gönderilen ilk mesajlarda okundu bilgisi de bulunmayacak. Eğer eşleşme sonucunda iki kişi anlaşırsa, farklı bir ortamdan ya da Messenger’dan iletişim kurmaya devam edebilecekler.

Facebook, kötüye kullanımları da yakından takip edeceğini ve kullanıcıların mağduriyet yaşamayacaklarını hatırlatıyor. Kolombiya’da yayınlanan pilot sürümde kullanıcılar üyelik etabını geçtikten sonra hemen eşleşme aşamasına gelemeyecekler. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde Dating’in kullanıldığı yerlerde de benzer bir yaklaşım olacak. Facebook, üye sayısında bir sınıra ulaştıktan sonra eşleşme özelliğini o bölge için aktif edecek.

Nathan Sharp, kullanıcıların Cambridge Analityca gibi olaylardan sonra artmaya başlayan gizlilik endişelerine de değindi. Sharp’ın açıklamalarına göre Facebook, Dating özelliğini kullanan kişilerin kişisel bilgilerini analiz etmeye devam edecek. Görünürde bu bilgiler, eşleşmelerde en uygun kişileri listelemek için kullanılacak. Yine de Facebook’a kişisel gizlilik konusunda pek de güvenmemek gerekiyor.