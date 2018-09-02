Facebook'un dil ailesi giderek genişliyor ve dünyada artık neredeyse kullanılmayan diller bile yavaş yavaş platforma eklenmeye başladı.

Britt'Nee Brower isimli bir kadın, Alaska'nın kuzeyinde bir Eskimo İnyupik kasabasında doğmuş ve büyümüş, ancak artık yerel halkın bile kendi arasında İngilizce konuştuğunu söylüyor. Yeryüzünde tam olarak bu şekilde, konuşulmadığı için zamanla yok olan pek çok dil var. Brower da dillerinin bu şekilde yok olmasını istemediği için bazı çalışmalar yapmaya başlamış ve Facebook'un bu yeni özelliğinden de çok memnun olduğunu belirtiyor.

Facebook'ta 100'den fazla dil seçeneği mevcut ve kullanıcılar bu dil seçeneklerini bir anlamda çeviri aracı olarak da kullanıyorlar. Son olarak İnyupikçe'yi de dil seçeneklerine ekleyen Facebook da aslında bir bakıma bu dillerin ölmesinin önüne geçiyor. İnyupikçe Facebook'ta henüz yalnızca masaüstünde çalışıyor ve mobil için düzenlenmiş durumda değil fakat bu düzenlemenin de yakında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İnyupikçe'nin Facebook'a dahil olması için çalışmalar 2016 senesinde başladı ve 2017 yılı boyunca farklı kaynaklar aracılığıyla dil ve kelime haznesi platforma eklendi. Bu sayede kullanıcılar, Facebook'ta İnyupikçe çevirileri artık rahatlıkla kullanıyor ve bu sayede dil de asla ölmeyeceği bir yerde yani internette yaşamaya devam ediyor.