Platformu zenginleştirmeye çalışan Facebook, Etkinlikler özelliğini hikaye olarak paylaşma dönemini başlattı. Böylece ilgilendiğiniz etkinliklere gelecek arkadaşlarınızı tek bir liste halinde görebileceksiniz.

Facebook'un yeni özelliği sayesinde ilgilendiğiniz etkinlikleri hikayelerinizde paylaşarak arkadaşlarınızla daha iyi haberleşebileceksiniz. Etkinliklerinizin 'paylaş' butonunu kullanarak hikayelerinize dahil edebilir, üzerine metin ya da çıkartma ekleyebilirsiniz. Hikayenize eklediğiniz etkinlikler bir çıkartma haline gelerek hikayeyi görecek kişileri bilgilendirecek.

Hikayeye eklemenin dışında başka opsiyonlar da mevcut. Hikayenize eklediğiniz etkinliklerin yanında 'gidiyorum' ve 'ilgileniyorum' gibi seçenekler olacak. Böylece herhangi bir seçeneği işaretleyen arkadaşlarınızı bir liste halinde görebileceksiniz. Dilerseniz listelenmiş tüm arkadaşlarınızın içinde bulunduğu bir grup oluşturmanız da mümkün.

Dessert Goals'un kurucusu Miraya Berke, yeni etkinlik paylaşım sisteminin etkinliklerin doluluğuna ve bilet satışlarına etki edeceğini düşünüyor. Konuyla ilgili konuşan Miraya Berke'nin söyledikleri şu şekilde:

"Dessert Goals festivallerimizin tümünde Facebook Etkinlikler özelliğini kullandık. Bu sistem, bilet satışlarında en çok güvendiğimiz alan oldu. İlk etkinliğimizle 50.000'den fazla kişi ilgilendi ve dakikalar içinde biletlerimizi sattık. Facebook Etkinlikler, etkinlikleri organik olarak paylaşmak ve insanları aynı yere toplamak için en iyi araç."