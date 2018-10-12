Facebook Gaming'in Mobil Uygulamasının Beta Süreci Başladı

Facebook, Facebook Gaming (fb.gg) adlı oyun platformunun mobil uygulama versiyonunu sınırlı sayıda kullanıcı için erişime açtı.

Facebook’un yeni oyun platformu bir mobil uygulama olarak bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Sensor Tower ve TechCrunch, Facebook Gaming'in (fb.gg) sınırlı bir beta testi olarak Android’de kullanıma sunulduğunu fark ettiler. Bu uygulama, web tarafında gördüğümüz platformun mobile uyarlanmış versiyonundan başka bir şey değil tabii. Uygulama, takip ettiğiniz insanların yayınlarına hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Uygulamanın daha geniş kitlelerin kullanımına sunulması yakın bir gelecek için mümkün görünmüyor. Zira bir Facebook sözcüsü, verdiği bir demeçte uygulamanın yalnızca sınırlı özelliklerle Filipinler’de kullanıma açıldığını söyledi. Bu uygulamanın neden var olduğunu tahmin etmek zor değil: Twitch, Mixer ve YouTube gibi rakip yayın platformlarının koltuğun ele geçirmek. YouTube, özel oyun uygulamasından uzaklaşırken Facebook ise işin içine dalmaya oldukça hevesli. YouTube’ın nihayetinde başarısız olduğu noktada Facebook’un ne denli ilerleyebileceğini zamanla göreceğiz.

Sosyal medya devi Facebook, yayınladıkları resmi açıklamada bu uygulamayla Facebook’ta insanların oyun içeriklerini tek bir yerde bulabilmelerini hedeflediklerini ve uygulamanın şu anda beta sürecinde bulunarak oyun topluluğundan geri bildirimler almakta olduğunu ifade etti.