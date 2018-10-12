Facebook Gruplarında Artık 250 Kişiyle Chat Yapılabilecek

Facebook, uzunca süredir beklenen özelliğini sonunda devreye sokmaya hazırlanıyor. Artık Facebook gruplarında, grubun zaman tünelinden bağımsız chat odaları olacak.

Bildiğiniz üzere özellikle kalabalık Facebook gruplarında sinir uçlarına dokunan bir gönderiden sonra, önü alınamayan tartışmalar sürüp gider. Öyle ki bir süre sonra bu gönderilere sayfanın yöneticilerinin müdahele edemeyeceği kadar fazla sayıda yorum gelir ve karman çorman bir ortam oluşur.

Hal böyleyken insanların anlık olarak konular hakkında konuşabileceği bir ortama ihtiyaç vardı. Facebook da bu boşluğu görmüş olacak ki yepyeni özelliğini devreye sokmaya başladı. Artık Facebook gruplarında, farklı bir sekme altında chat odaları olacak. Toplamda 250 kişinin anlık mesajlaşabileceği odaların, Facebook'taki gönderiler altındaki kalabalığa da bir son vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Messenger uygulaması üzerinden, yine 250 kişiye kadar grup mesajlaşmalarının yolunu açan Facebook bu özellikten memnun görünüyor ki gruplar içinde benzer bir uygulamaya geçiş yapıyor. An itibarı ile Facebook'taki gruplarda 1.4 milyarın üzerinde aktif kullanıcı mevcut. Bu yeni özellikle hem kitlenin daha fazla eğleneceği bir platform yaratılacak hem de lüzumsuz gönderilerin önüne geçilmiş olacak.

Yeni chat odaları bazı bölgelerde yayınlanmaya başladı bile... Türkiye'nin de aktif bölgelerde olduğu düşünülürse çok yakın zamanda bizler için de hizmete girecektir.