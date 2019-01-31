Instagram Hikayeler'in inanılmaz başarısı sonrasında Facebook'un yeni dönemde benzer fikirlere ihtiyacı var.

Bildiğiniz gibi Instagram, şu an 1 milyar kullanıcıyı geçmiş durumda. Bu korkunç sayının içerisinde elbette kullanılmayan ve açılıp bırakılmış öylesine duran Instagram hesapları da var. Ancak sıkı durun: Bu 1 milyar üyenin 500 milyonu her gün aktif olarak Instagram Hikayeler özelliğini kullanıyor.

Geçtiğimiz haziran ayında 400 milyona ulaşan aktif Hikayeler kullanıcısı, geçen 6 ayın ardından 100 milyon daha arttı. Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Hikayeler özelliğinin 'oyunu değiştirecek kadar büyük bir yenilik' olduğunu belirtmişti. Snapchat'ten aşırılan bir özellik olduğunu bir kenara bırakırsak, bu rakamlara göre Zuckerberg fazlasıyla haklı.

Bugün yayınlanan 2018'in dördüncü çeyrek kazanç raporunda, Zuckerberg birkaç önemli noktanın altını çizdi.

İşte Facebook'un 2019 Planları