Sanal gerçeklik konusundaki çalışmalarını her geçen gün hızlandıran Facebook, şimdi de daha hafif ve günlük kullanıma uygun VR gözlükleri tasarlıyor. Facebook'un yeni VR gözlükleri, uzaktan standart bir güneş gözlüğünü andırıyor.

Facebook, bugüne kadar büyük ve karmaşık görünen standart Oculus VR gözlükleriyle karşımıza çıksa da günlük olarak giyilebilecek hafif modeller üzerinde çalıştığı da biliniyordu. Sosyal medya devi, geleceğin gözlüklerini yüksek performanslı AR/VR cihazlarına göre daha hafif ve küçük boyutlu VR gözlüklere sığdıracak holografik bir optik mimarisini ortaya koydu.

"Sanal Gerçeklik için İnce ve Hafif Holografik Optik" başlıklı bir Siggraph 2020 araştırma makalesinde ortaya konan teknoloji, akıllı telefonlardan sadece biraz daha kalın bir VR ekranı oluşturmak için düz filmler kullanıyor. Facebook'un yeni tasarımı, birkaç ince holografik film katmanını lazer projeksiyon sistemi ve yönlendirilmiş arka ışıklarla birleştirerek düz görüntüler veya üç boyutlu hologramlar sunuyor. Optik sistemin kalınlığı 11 mm'den 9 mm'ye kadar değişebiliyor.

Facebook VR gözlükleri küçültmek ve hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor

Giyilebilir prototip formundaki her ekran, 93 derecelik bir daire veya 92'den 69 dereceye kadar dikdörtgen görüş alanı ile kabaca 1.200x1.600 piksel çözünürlük sunuyor. Oculus Quest'in 571 gramlık ağırlığına karşın prototipler yaklaşık 10 gram hafiflikte gözlük benzeri bir formda geliştiriliyor. Araştırmacılar, güneş gözlüklerine eş değer 6.6 gram ağırlığa ulaşmak için parçaları kesebileceklerini ve malzemeleri değiştirebileceklerini, ancak bunu yaparak performanstan ödün vermiş olacaklarını duyurdu.

Facebook'un yeni teknolojisi şu anda kullanıma hazır değil. Araştırmacılar, tamamen renkli ekran ve hareketli veya statik formda siyah arka plan üzerine yeşil görüntüler sunan iki giyilebilir prototip de dahil olmak üzere toplam üç prototip geliştirdi. Sisteme holografik bir arka ışık veya lens ekleyerek tamamen renkli bir prototip sunabileceklerini dile getiren araştırmacılar, bu noktaya ulaşmak için daha fazla mühendislik çalışmasına ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar.

Facebook'un sanal gerçeklikteki hedefi yüksek çözünürlük ve geniş görüş açısı

Araştırmacılar, yeni sistemin yaklaşık 40 derecelik görüş alanlarıyla sınırlı olan HoloLens 2 ve Magic Leap 1'den daha uygun ve hafif bir VR çözümü sunmaya yaklaştığını düşünüyor. Facebook'un hedefi hem yüksek çözünürlük hem de geniş bir izleme alanı sunmak. Böylece insanlar sadece küçük bir pencereye bakmak yerine, içeriği daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilecek.

Facebook, holografik optik sistemler üzerinde çalışan tek şirket değil. Apple'ın sahibi olduğu Akonia da yıllar önce benzer çözümler üzerinde çalışıyordu ve diğer XR ekran teknolojileri arasında bir retina hologram projektör sistemini patentlemeye çalıştı. Samsung ve Sony ise DigiLens'in ince film holografik dalga kılavuzu ekranını destekledi.