Facebook: Hackerlar 29 Milyon Hesaba Erişti

Facebook geçtiğimiz haftalarda büyük bir hack olayıyla karşı karşıya kalmış ve bundan birçok kullanıcı etkilenmişti. Şirketten bu konuda açıklama geldi.

Facebook, iki hafta önce gerçekleşen güvenlik ihlalinin bir parçası olarak hackerların 29 milyon hesabın verilerine eriştiğine ve başlangıçta düşünülenden 50 milyon daha az kişinin etkilendiğini söyledi.

Facebook'a göre hackerlar hesapların isimlerine, e-posta adreslerine veya telefon numaralarına erişti. Etkilenen hesaplardan 14 milyonunda ise daha fazla bilgi ele geçirildi; memleket, doğum tarihi, gittikleri son 10 yer ve yaptıkları son 15 arama gibi.

Facebook, ek olarak 1 milyon hesabın etkilendiği ancak bunlardan herhangi bir bilgi çalınmadığı açıkladı. Şirket, bu kullanıcıların nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi vermese de ihlalin oldukça geniş bir alana yayıldığını söylüyor.

Facebook etkilenen hesaplara bir mesaj göndereceğini söylemişken WhatsApp ve Instagram gibi servislerin bu hack olayından zarar görmediğini açıklıyor. Şirket, bu konuda FBI'ın da soruşturma yaptığını belirtti.

Facebook, saldırganların kullanıcıların giriş yapmalarını sağladıkları dijital anahtarların kontrolünü ele geçirme yeteneğini kazandığını ve bunların kodlardaki üç farklı hatadan kaynaklandığı söyledi. Ancak bu konuda daha fazla endişeye mahal yok çünkü mevzubahis hatalar düzeltildi ve etkilenen kullanıcıların hesaplarından çıkış yapıldı.