Facebook Hakkında Daha Önce Duymadığınız 5 Gerçek

Facebook hakkında daha önce muhtemelen hiç duymadığınız 5 gerçeği listeledik.

Mutlaka sosyal paylaşım sitesi Facebook'u duymuşsunuzdur. Son zamanlarda Avrupa Birliği ile yaşadığı çatışmalarla ve stajyerlerine verdiği yüksek maaşlarla gündeme gelmekte olan Facebook hakkında söylenebilecek çok şey var.

Facebook'un Kurucusu Tarihin En Genç Milyarderi

Tüm milyarderlerin bir ortak özelliği varsa, o da servetleri için yıllarca çalıştıklarıdır. Bill Gates, 1987 yılında 42 yaşındayken, kendi başına milyarder olan en genç insan oldu. Amazon’un kurucusu Jeff Bazos ise 54 yaşında bu unvana erişebildi.

Diğer yandan, Facebook’un yaratıcısı Mark Zuckerberg 2008 yılında milyarder olduğunda henüz 23 yaşındaydı. 10 yıl sonra, Forbes tarafından dünyanın en zengin beşinci insanı seçildi. Fakat yakın zamanda, bu unvanı Kylie Jenner (Keeping Up With the Kardashians rolüyle tanıdığımız 20 yaşındaki model) üstlenebilir.

Facebook’un Tarihinde Birçok Kişi Yer Alıyor

Facebook’un ilk zamanlarını hatırlayan birçok okuyucu olabilir. Tasarımı ve işlevi bakımından şimdikinden çok daha farklıydı. Facebook’un en önemli özelliklerinden biri “yüz”ü kullanıyor olmasıydı. Facebook’un eski logosundaki surat, Al Pacino’ya aitti. Doğru duydunuz, Michael Corleone’un ta kendisi.

Öyle ya da böyle, bu sosyal ağın var olmasında rol oynayan daha az bilindik isimler de var elbette. Napster’in yaratıcılarından biri olan Sean Parker, sosyal platformun ilk zamanlarında büyük bir rol oynadı. Facebook.com domain ismini satın alan o idi. PayPal’ın yaratıcılarından biri Peter Thiel ise 2004’te 500.000 dolarlık yatırımı ile şirketin en büyük yatırımcısıydı.

Facebook Artık Kendi Ağını Yönetemiyor

Sosyal ağlar kendi başarılarının kurbanlarıdır; her dakika çok fazla kullanıcı tarafından çok fazla içerik paylaşılmaktadır, bunun sonucu olarak da herkesin hukuki suç işlemesi veya nefret/şiddet içerikli davranışlarda bulunmasını engellemek imkansız oluyor. Bu şartlar altında, bu ağ nasıl yönetilebilir? Özellikle günümüzde teröristler bile iletişim kurmak için sosyal platformlar kullanıyorken...

Bu konu eleştirmenler tarafından sürekli gündeme getirildi, Facebook sonunda bir şeyler yapmak zorunda kaldı. Platformu düzenlemek için işe alınan moderatörlerin sayısı artırıldı, ama bunun işe yarayıp yaramadığı hala bir muamma (hangimiz Facebook’ta insanları gün boyunca eleştiren troller görmedik ki?). Bu gibi sebeplerden Facebook kullandığı ve mükemmelleştirmeye çalıştığı başka bir şeye umut bağladı: yapay zeka.

Facebook'un hedefi, sorunlu unsurlara en çabuk şekilde müdahale edebilmek; fakat şu anlık sadece uygunsuz fotoğraflar ve videoları tanımakta kullanılıyor. Tabii ki bu noktada da eleştiri yapmak mümkün, sanat eserlerinin sansürlenmesinin etikliği gibi. Fakat bu eleştiriler Mark Zuckerberg’i “demokrasiyi koruma” hedefiyle hareket etmekten alıkoyamadı.

Facebook Şu An 101 Dilde Kullanılabiliyor

Facebook kullanıcıları, 10 yıldan uzun süredir Facebook’u İngilizce dışındaki dillerde de kullanma olanağına sahipler. Şirket için bu gerekli bir adımdı, Facebook’u kullanıcıların kendi dillerinde kullanabilmeleri sağlanmalıydı. Şimdi ise Facebook'ta, 101 farklı dil seçeneği mevcut ve kullanıcıların %60’ı Facebook'u İngilizce dışında bir dilde kullanıyor.

Facebook, en başta profesyonel çevirmenler kullanmış olsa da “Facebook Tercüme” uygulaması kullanıcıların da katılım sağlaması için geliştirildikten sonra Facebook, artık ölümün eşiğinde olan dillere bile çevrilmeye başlandı.

Facebook Birçok Boşanmanın Sebebi Oldu

Birçoğunuz boşanmalarda sorunun teknolojik bir kaynaktan değil de, iki kişinin anlaşamamasından doğduğunu söyleyebilirsiniz. İşe bakın ki, Lake Legal adındaki bir hukuk şirketinin yaptığı araştırmada Facebook’un üç boşanmadan birinin sebebi olduğu ortaya çıktı.

Facebook bir sosyal etkileşim platformu, bu da yetişkinlerin birbirleri arasında iletişim kurabilmeleri anlamına geliyor. Aynı zamanda bir sosyal ağ, yani insanların birbirleriyle tanışmaları için bir platform. Ayrıca site, bir fotoğraf albümü sayılabilir ve öyle ya da böyle paylaşım sağlanmakta. Sadece evlilik dışı ilişkiler değil, bir insanın kendi özel hayatını paylaşması bile sorunlar doğurabilir. Sadece Facebook değil, İtalyan Evlilik Avukatları Birliği tarafından yapılan bir araştırma sonucu, WhatsApp’ın da boşanmaların %40’ında etkili olduğu öğrenildi.