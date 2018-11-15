Facebook daha tutarlı reklamlar yayınlayabilmek için yayınladığınız fotoğraflardaki verileri kullanacak.

Facebook, bütün bir aileyi hedefleyen reklamlar için fotoğrafları ve paylaşımları analiz edecek bir projeyi patentledi. 10 Mayıs’ta dosyalanan uygulama yüzleri ya da reklam firmaları için önemli olan diğer elementleri tespit eden bir algoritma kullanıyor ve tüm aileyi ilgilendirebilecek reklamların yayınlanmasına yardımcı oluyor. Eğer Facebook sistemi hayata geçirirse geçen sene yayınladığı aile hedefleme programına artı olarak gelecek.

Facebook kimin aynı evde yaşadığıyla ilgili analizleri zaten yapabiliyordu. İnsanların profillerindeki ilişkileri inceleyerek ya da son isimleri ve bulundukları konumları inceleyerek küçük çaplı aileleri oluşturmuştu.

Tabii ki bu durum her zaman tutarlı olmayabiliyor. Bir erkeğin iki kadınla fotoğraf çekildiğini düşünün. Ve bu durum bir defaya da mahsus olmasın. Eğer bahsedilen erkek fotoğrafın altına “meleklerim” ya da “canlarım” gibi bir şey yazarsa iki kadının Facebook hesabı olmasa dahi Facebook otomatik olarak birini eşi, diğerini de kızı olarak algılayabilir. Yani üçünü bir aile olarak tespit edilebilir.

Az önce söylediğimiz gibi Facebook her zaman doğru bir tespit yapamasa da reklam şirketlerinin işine yarayabilecek materyali sağlıyor. Bunlar da cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik statü olarak karşımıza çıkıyor.

Patentin içeriğine göre veri alınacak dosyalar yalnızca kullanıcıların açık bir şekilde yayınladığı fotoğraflar olacak. Özel mesajlardan yollanan özel fotoğraflar ya da videolar veri elde etmek için kullanılmayacak.