Son yıllardaki politikalarıyla ciddi bir kullanıcı kitlesini kendisine küstüren Facebook, hesabını silmek isteyenleri artık 14 gün yerine 30 gün bekletecek. Eğer hesaba o 30 gün içerisinde bir erişim sağlanmazsa sunucularda bulunan bilgileriniz yok olacak. Peki Facebook neden bunu yapıyor?

Facebook, 2 milyarı aşkın kullanıcısıyla dünyanın en kitlesel sosyal medya platformu. Firmanın belirlediği bazı yanlış politikalar ve iş modeli yüzünden büyük skandallara imza atması, üye sayısını hala büyük bir hızla düşürüyor. Özellikle Cambridge Analytica skandalından sonra #DeleteFacebook akımıyla birlikte milyonlarca insan platformu terk etti.

Mark Zuckerberg ve ekibi bu durum karşısında fazlasıyla tedirgin oldu. Eskiden Facebook hesabınızı silmeniz gerektiğinde beklemeniz gereken 14 günlük süre 30 güne çıkartıldı. Gelişmeler henüz resmiyet kazanmasa da The Verge tarafından ulaşılan kaynaklar olayı doğruladı.

Peki Facebook neden insanların daha zor hesap silmesini istiyor?

Cevap çok basit: Eğer Facebook hesabınızın hala kapanmadığını bilirseniz, tekrar giriş yapma olasılığınız daha yüksek olur. Tekrar giriş yapılan hesapların kapanması için gereken süre de baştan başlar. Böylece Facebook sizi kaybetmemiş olur.

Hesap silme kararı aldıktan sonra, genellikle ilk günlerde tekrar giriş yapma ihtiyacı hissetmezsiniz. İlerleyen günlerde belki arkadaşlarınız ya da işinizden dolayı Facebook hesabınıza ulaşma zorunluluğunuz ortaya çıkabilir.

Facebook için kullanıcılarının platformu terk ettiği günlerde 1 kişi bile çok önemli. Bakalım alınan karar, şirketin kullanıcı kaybetmesini engelleyecek mi.