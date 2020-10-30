Facebook Hisseleri Bir Günde Yüzde 6 Değer Kaybetti

Sosyal medya devi Facebook'un hisseleri bir günde yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybederek yatırımcılarını korkuttu. Dün düzenlenen kazanç çağrısında üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, olumlu bir tablo çizmişti.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un hisseleri, gün içerisinde yaklaşık %6 düşüş yaşadı. Gün içerisinde yaşanan bu düşüş, sosyal medya devinin piyasa değerinde 37 milyar dolarlık bir kayba yol açtı.

Perşembe günü düzenlenen kazanç çağrısında üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaşan Facebook, üçüncü çeyrekte Wall Street'in 19,8 milyar dolarlık tahminini geçerek 21,5 milyar dolar gelir bildirmişti. Küresel çaptaki günlük aktif kullanıcı tabanında da Street'in 1,78 milyarlık tahminini aşan Facebook, günlük aktif kullanıcı sayısının 1,82 milyara yükseldiğini söyledi.

Öte yandan küresel çaptaki aylık kullanıcılar da Street'in 2,70 milyarlık tahminine kıyasla 2,74 milyar olarak açıklanmıştı. Bununla birlikte hisse başına kazancı 2,71 dolar olarak açıklayan şirket, ABD ve Kanada'daki günlük aktif kullanıcı sayısında ise ikinci çeyreğe kıyasla düşüş bildirdi. İkinci çeyrekte 198 milyon olan bu sayı, üçüncü çeyrek için 196 milyon olarak açıklandı.

Facebook Baş Yatırım Sorumlusu Dave Wehner, düzenlenen bir basın açıklamasında, koronavirüs salgının da etkisiyle birlikte ikinci çeyrekte kullanıcı sayılarında zirve yaşandığını, düşüşün beklenen bir şey olduğunu söyledi. Facebook'un düşüş eğiliminin dördüncü çeyrekte de devam etmesini beklediğini belirten Wehner, dördüncü çeyrekteki günlük ve aylık aktif kullanıcıların 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla aynı veya biraz daha düşük olacağını belirtti.

Güne 274,50 dolardan başlayan Facebook hisseleri, 276,70 dolarlık zirvenin ardından gün içerisinde 261 dolara kadar geriledi ve şu anda 264,08 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bunun yanında 31 Aralık 2019 tarihinde 205 dolar seviyesinde olan Facebook hisseleri, yılbaşından bugüne yaklaşık %28 değer kazandı.