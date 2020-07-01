Facebook, kısa bir süre önce başlattığı Pinterest benzeri uygulaması "Hobbi"yi öldüreceğini açıkladı. Kullanıcılara bir bildirim gönderen ekip, uygulamanın 10 Temmuz'da kapanacağını ve verilerin dışarı alınması gerektiğini söyledi. App Store'da bulunan uygulama, 10 bin kullanıcının altında kaldı.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, kısa bir süre önce deneysel bir sosyal platform uygulaması başlattı. Şubat ayında iOS platformu için yayınlanan ve "Hobbi" olarak isimlendirilen bu uygulama, kullanıcılara Pinterest benzeri bir deneyim sunuyordu. Ancak görünüşe göre bu uygulama, beklenen ilgiyi görmedi ve Facebook ekibi, Hobbi'nin fişini çekmeye karar verdi.

Mobil uygulamalarla ilgili istatistiksel bilgiler tutan kurumlar, App Store'da yayınlanan Hobbi'nin sadece 7.000 indirmede kaldığını açıkladılar. Ayrıca özellikle mayıs ve haziran aylarında bu uygulamanın kazanç konusunda da iyiye gitmediği açıklandı. Görünüşe göre bu açıklamalar Facebook geliştiricilerinin de farkında oldukları bir husustu. Çünkü Facebook, Hobbi kullanıcılarına gönderdiği bir bildirim ile uygulamanın 10 Temmuz'da kapatılacağını duyurdu.

Hobbi, Pinterest ile aynı mantıkta çalışan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, oluşturdukları projeleri bu mecra üzerinden belgeleyip, organize edebiliyorlar. Ancak en azından şimdilik, oluşturulan projeleri başkalarıyla paylaşmanın ya da yeni projeler öğrenmenin bir yolu yoktu. Yani Hobbi, bireysel olarak kullanabildiğiniz bir uygulamaydı ve bu da kullanıcıları uzaklaştırmıştı. Hal böyle olunca da kaçınılmaz son, uygulamanın fişini çekmekti.

Pinterest'in ne kadar popüler bir uygulama olduğu aşikar. Hal böyle olunca da sektörün dev isimleri, Pinterest'in yerine koyabilecekleri bir uygulama geliştirmek istiyorlar. Hatta bu bağlamda kısa bir süre önce de Google, Pinterest benzeri uygulaması "Keen"i kullanıcıların hizmetine sundu. Bakalım Keen'in sonu da Facebook'un Hobbi'si gibi mi olacak yoksa bu uygulama, Pinterest'in yeni rakibi mi olacak?