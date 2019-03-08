Facebook, Instagram Benzeri Yeni Bir Tasarım Test Ediyor

Mobil uygulamasını içeriklerin öne çıkacağı şekilde güncellemek isteyen Facebook, siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu yüksek kontrastlı bir tasarım test ediyor.

Facebook, özellikle genç kitle tarafında popülerliği günden güne azalan bir sosyal medya platformu olsa da 2018 yılı 4. çeyreği itibarıyla ulaştığı 2,32 milyar aktif kullanıcı sayesinde dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olmaya devam ediyor. Dahası Facebook, kullanıcılarına daha ilgi çekici bir deneyim sunmak için mobil uygulamasının tasarımını güncellemeyi planlıyor.

Facebook tarafından test edilmekte olan yeni arayüzde mobil uygulama, Facebook’un mavi renk vurgularından tamamen ayrılmış durumda. Facebook, bir zamanlar Instagram’da gerçekleştirdiği gibi uygulamayı koyu ve açık renklerin hakim olduğu yüksek kontrastlı bir görünüme kavuşturmak istiyor. Böylece içerikler, arayüzünden kendisinden daha fazla öne çıkmış olacak.

Facebook mobil uygulamasının yeni tasarımı henüz test aşamasında ve şu an için yalnızca Android uygulaması test ediliyor. Kontrast odaklı yeni tasarımın genel anlamda Instagram’ın sadeliğine yaklaştığını söylemek mümkün. Yine de uygulamanın çok fazla özelliğe ve bölüme sahip olması, sadece bir Facebook deneyimi isteyenleri için fazla kafa karıştırıcı bir görünüm oluşturuyor.