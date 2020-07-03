Facebook ve Instagram'a 'Maske Takma' Uyarısı Geliyor

Koronavirüs vaka sayılarının tüm dünyada artışa geçmesiyle birlikte Facebook, insanlara maske takmaları gerektiğini hatırlatmanın iyi bir fikir olacağını düşündü. Yeni gelecek özellik ile birlikte Facebook ve Instagram ana sayfalarının en üstünde maske takılması gerektiğini hatırlatan bir uyarı ile karşılaşacaksınız.

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Türkiye dahil pek çok ülke insanları yeni normale alıştırabilmek adına normalleşme adımları atmaya başlamıştı. Ancak bazı kişilerin normalleşme adımlarını ‘eskisi gibi olma’ anlaması, virüsün toplumda yeniden yayılmasına ve vaka sayılarının hem Türkiye’de hem de tüm dünyada yeniden artış göstermesine neden olmuştu.

Veri skandallarıyla kendisine olan güveni eğey azaltan Facebook, pandemi süresince yalan, yanlış bilgilerin platformda yayılmasını önlemek ve kullanıcıların en doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak adına uygulamasına birtakım yeni özellikler ekledi ve bugün, bu özelliklere bir yenisinin daha ekleneceğini söyleyebiliriz.

Facebook ve Instagram'a eklenecek maske hatırlatmaları böyle görünecek

Perşembe günü (dün) bir açıklama yapan Facebook, koronavirüs vakalarındaki artışı azaltmak adına hem Facebook hem de Instagram ana sayfasının üzerine, kullanıcılara maske takmaları gerektiğini hatırlatan bir mesaj ekleyeceğini duyurdu. Facebook’ta yer alacak hatırlatma notunda COVID-19 Bilgi Merkezi’ne, Instagram’daki hatırlatma notunda ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)’ye bağlantılar olacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kororonavirüs vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu ve ABD, dün sadece bir günde 50 bin yeni vaka açıklayarak rekor kırdı. Facebook’un yeni hatırlatma notu da aslında bu duruma bir yanıt niteliğinde. Şirket, yeni maske uyarı notunu bugün itibarıyla Facebook ve Instagram’a eklemeye başlayacak.