Saatlerdir erişim sorunu nedeniyle hizmet veremeyen Facebook, WhatsApp ve Instagram, nihayet kendine gelmeye başlamış gibi görünüyor. Bazı kullanıcıların hizmetlere erişimi geri gelirken, çoğunluğun erişim sorunu devam ediyor.

Tarihinin en büyük kesintilerinden birini yaşayan Facebook, yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış gibi görünüyor. Facebook ana uygulaması, Instagram ve WhatsApp gibi servisler, bazı kullanıcılarda yeniden çalışmaya başlamış durumda. Ancak hala sistemlerin 'normal' seyrinde çalışmadığını ve geniş bir kullanıcı grubunun erişim sorunu yaşamaya devam ettiğini belirtelim.

Kendi gerçekleştirdiğimiz kontrollerde WhatsApp mesajlarının 'bazı' kullanıcılar tarafından yeniden alınıp gönderilebildiğini, Instagram ve Facebook akışının da yeni gönderiler ile yenilendiğini gördük. Ancak buradaki bazı ifadesi son derece öneml zira çoğu kişi hala bu servislerden herhangi birine erişim sağlayamıyor.

Facebook'un yeniden erişimi yavaş yavaş sunması bekleniyor

İçerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan dünyaca ünlü bir şirket olan CloudFlare'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Dane Knecht, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada Facebook'un kontrollü bir şekilde erişimi yeniden açacağını, bu nedenle de erişim sorununun kademeli olarak giderileceğini ifade etti.

Facebook'tan ve Facebook CTO'sundan açıklama geldi:

Facebook, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın her yerinde bize güvenen devasa insan ve işletmeler topluluğuna: Üzgünüz. Uygulamalarımıza ve hizmetlerimize yeniden erişim sağlamak için çok çalışıyoruz ve şimdi tekrar çevrimiçi olduklarını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz."

Facebook CTO'su Mike Schroepfer'se Facebook tekrar tamamen çevrimiçi olmasının biraz zaman alabileceğini açıkladı. Schroepfer de "Bize güvenen her küçük ve büyük işletmeye, aileye ve kişiye, üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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