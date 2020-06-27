Facebook, iOS İçin Karanlık Mod Testlerine Başladı

Facebook, bir süredir üzerinde çalıştığı mobil uygulamalarda karanlık mod özelliğinde nihayet sona gelmiş görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Android için görüntülerin ortaya çıktığı karanlık mod özelliği, şimdi de iOS için kullanıma sunulmaya hazırlanıyor.

Karanlık mod artık pek çok mobil uygulamada mevcut ve bu da bir süredir karanlık modun Facebook mobil uygulamaları için de gelmesine dair bir beklenti oluşturmuştu. Son birkaç aydır da Facebook bu konu üzerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde masaüstü arayüzünde değişikliğe giden ve karanlık modu burada kullanıcılarının beğenisine sunan Facebook, bu arayüz değişikliği ile birlikte pek çok farklı değişiklik de yapmıştı.

Gelen son haberler ise iOS kullanıcıları için beklenen günün oldukça yaklaştığına işaret ediyor. Karanlık mod düzenlemeleri iOS için tamamlanmış durumda ve dünya genelinde ‘bazı’ iOS kullanıcıları için karanlık mod aktif hale geldi. Bunun bir tür test dönemi olduğunu söylemek mümkün ve yakın zamanda özelliğin tüm iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Facebook’un karanlık mod tasarımı, diğer pek çok uygulamayla benzerlik gösteriyor diyebiliriz. Özelliği kullanmaya başlayan kullanıcılardan gelen ekran görüntülerine baktığımızda, koyu gri bir arka plan üzerinde artık Facebook ile özdeşleştirdiğimiz mavi rengin hakim olduğu bir tasarım ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Facebook Karanlık Mod’u nasıl kullanabilirsiniz?

Karanlık mod özelliği henüz tüm iOS kullanıcıları için aktif edilmedi ancak bir ülke sınırlaması da bulunmuyor. Yetkililer, özelliğin dünya genelinde ‘bazı’ kullanıcılar için kullanıma açıldığını söyledi. Dolayısıyla siz de özelliğin size gelip gelmediğini manuel olarak kontrol ederek aktif edebilirsiniz. Yapmanız gereken ise oldukça basit. iOS cihazınızdan Facebook uygulamasına girin, menü ikonuna tıklayarak ‘Ayarlar ve Gizlilik’ kısmına girin.

Eğer Facebook’un karanlık mod özelliğini test ettiği grup arasında yer alıyorsanız, özelliği bu listede 4. sırada; ‘Facebook’ta Geçirdiğin Süre’ ile ‘Dil’ seçenekleri arasında görebilirsiniz. Eğer burada karanlık mod henüz yer almıyorsa, uygulamanın bu yeni versiyonunu kullanmak için biraz daha beklemeniz gerekecek demektir.

Facebook’un karanlık mod özelliği dışında, kullanıma sunduğu yeni masaüstü arayüzünü uygulamalara ne derece entegre edeceği henüz bilinmiyor ancak karanlık mod da hem Android hem de iOS kullanıcılarının tamamı için kullanıma sunulduktan sonra, Facebook’un ‘Uygulamada şimdiye kadar yapılmış en büyük değişim’ olarak nitelendirdiği bu yeniliğin mobil uygulamalara da yansıması bekleniyor.