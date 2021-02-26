Facebook, iPhone Kullanıcıları İçin Reklam Filmi Yayınladı

Apple'ın yeni gizlilik politikaları ile en fazla sorun yaşayacak şirketlerden biri olacak Facebook, iPhone kullanıcılarını kişiselleştirilmiş reklam görmeye ikna etmek için yeni bir reklam filmi yayınladı.

Facebook gibi birçok sosyal medya platformunun kullanıcılara özel reklam sunduğunu uzun zamandır biliyoruz. Coğrafi, demografik koşullara ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre farklı reklamlar sunan Facebook, geçtiğimiz aylarda Apple’ın yeni gizlilik politikalarını eleştirmeye başlamış, Apple’a küçük işletmelere zarar verdiği gerekçesiyle suçlamalarda bulunmuştu.

Apple’ın yeni gizlilik politikasına göre kullanıcılar, hangi uygulamanın hangi verileri kullanabileceğine dair özel izinler verebiliyor. Bu engelden artık kurtulmak isteyen Facebook, kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklam kampanyalarını görmeye teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir reklam filmi yayınladı. Küçük işletmelerin kaybını geri kazanmasını isteyen Facebook, yeni reklam filmini “iyi fikirler keşfedilmeyi hak eder” sloganı adı altına yayınladı.

Videodaki dislike sayısı bir hayli fazla

Apple’ın gizlilik sözleşmesinden önce kullanıcılar gizlilik sözleşmelerini kabul ettiği anda uygulamalar direkt olarak veri toplamaya başlayabiliyordu. Apple, bu sözleşmenin yeterli olmadığını düşündü ve iOS 14.3 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların uygulama bazında verilerini kontrol edebilmesine olanak sağladı.

Facebook ise bu tür bir politikanın uygulamalarda yer verilen küçük işletme reklamlarını doğrudan etkilediğini, küçük işletmelerin bu durumdan zarar göreceğini dile getirmişti. Şirketin yeni yayınladığı reklam filmi de doğrudan bu zararı konu alıyor ancak Facebook’un bu kampanyayı gerçekten de küçük işletmelerin çıkarları için mi yoksa kendi çıkarları için mi yaptığından pek emin değiliz.

Video yayınlandıktan sonra yorumlar özelliği kapatıldı ve şu anda videoya baktığımızda dislike sayısının like sayısının bir hayli önüne geçtiğini görüyoruz. Anlaşılan o ki birçok kişi, Facebook’un bu reklam kampanyasını kendi çıkarları için paylaştığını düşünüyor.