Sitesinde yayınladığı reklamlardan para kazandığı için Facebook'un tüm iş modeli veri toplamaya ve kullanıcıların gizliliğini ihlal ederek bu verileri üçüncü partilere satmaya dayanıyor. Bu nedenle şirketin, insanların gizliliği koruyan yasalara uymamak için dünya çapındaki siyasetçilerle anlaşmaya çalışması beklenmeyen bir şey değil.

The Guardian and Computer Weekly Saturday tarafından bildirilen ve Facebook'tan sızan iç belgeler, Facebook'un gücünü, parasını ve nüfuzunu eski İngiltere Şanşölyesi, eski İrlanda Başbakanı ve eski Hindistan Başbakanı da dahil olmak üzere bazı politikacıları etkilemek için kullandığını ortaya çıkardı.

Sızıntı, Facebook'un mevzuatta kendi lehine kararlar çıkarabilmek ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) getirdiği bazı katı kuralları yumuşatabilmek için siyasetçilerin suyuna gittiğini söylüyor.

Facebook'un planının bir kısmı, o zamanlar İrlanda’nın başbakanı olan Enda Kenny ile beraber oldukça iyi çalıştı. Kenny, 2013’te Avrupa Birliği Konseyi’nin başkanıydı. Bu tarih de GDPR'ın teklif edilmesinden yaklaşık bir yıl sonraya denk geliyor. Facebook, Kenny ile "arkadaş" olarak GDPR'ın getirdiği sorumlulukların yükünü hafifletebildi.

Belgelerin nasıl sızdırıldığı kesin olarak bilinmiyorken tahminler Facebook'un uygulama geliştiricisi Six4Three tarafından dava edildiği zamanı gösteriyor.