Facebook'un deneysel uygulama geliştirme ekibi, yeni bir kolaj uygulaması duyurdu. E.gg isimli uygulama, nostaljik dokulara sahip beğeni ve yorum takıntısı olmayan içerikler oluşturmanızı sağlıyor.

Collab, Catch Up ve Tuned gibi uygulamaların da altında imzası bulunan Facebook’un Yeni Ürün Deneme (NPE) ekibi, iOS kullanıcıları için yeni bir nostaljik kolaj uygulaması yayınladı. “E.gg” isimli uygulama, kullanıcıların modern, simetrik kolajlar yerine daha retro görünümlü içerikler oluşturabilmesini mümkün kılıyor.

Geliştiriciler, uygulamayı geliştirirken internetin ilk günlerinden ilham aldılar ve kullanıcıların resimler, GIF’ler, şekiller ve metinler kullanarak görsel açıdan zengin, nostaljik dokulara sahip bir ‘tuval’ ortaya çıkarabilmesini mümkün kılıyor. Uygulama, oluşturulan her kolaj için benzersiz bir URL oluşturuyor ve kullanıcılar, uygulamaya sahip olmasalar dahi tarayıcı üzerinden kolajı görüntüleyebiliyorlar.

“E.gg” uygulamasının en iyi yanlarından biri de kullanıcıların yalnızca “güzel” içerikler orta çıkarmak için gönderiler oluşturmaları. Zira “E.gg”de beğeni sayısı ya da yorum gibi bir özellik bulunmuyor. Dolayısı ile oluşturulan görseller, beğeni sayılarına göre birbirleriyle yarıştırılmıyor.

“E.gg” ile ilgili en büyük sorun, henüz yalnızca ABD’deki iPhone kullanıcılarının erişimine açılmış olması. Uygulamanın globalde yayınlanıp yayınlanmayacağı ya da Android sürümünün gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor. Yine de “E.gg” içeriklerine göz atmak isterseniz hangi ülkede olduğunuzdan bağımsız bir şekilde “E.gg” web sitesini ziyaret edebilirsiniz.