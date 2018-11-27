Kullanıcıların aynı anda aynı videonun aynı saniyesini izleyebilmesini sağlayan Watch Party özelliği yayınlandı.

Bugün itibariyle Facebook, kişilerin aynı anda aynı videoyu izlerken ifadelerini belli edebilmesini sağlayan Watch Party özelliğini bütün kullanıcıları için yayınladı. Bir süredir bazı hesaplar arasında denenen Watch Party artık, herhangi bir hesaptan gelen davet linkine tıklanılarak katılınabilecek.

CNBC'nin yayınladığı rapora göre Facebook, genç kullanıcılarından ümidi kesmiş durumda. Yeniliklerini orta yaştaki kullanıcılara yönelik olarak geliştiren Facebook, klipleri izlerken kullanıcıların birlikte yorum yapma deneyimini paylaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcıların bu yeni etkileşime alışması ise oldukça zaman alacak gibi duruyor.

Facebook Watch Party için bir randevu sistemini de yeni özellikler arasına ekledi. Kullanıcılar Watch Party'de izlenecek video/videolar için bir saat belirleyip daha sonra bu etkinliğe katılması için arkadaşlarını ve istedikleri kişileri davet edebilecekler. Bu yöntemle Watch Party'deki etkileşimin herhangi bir canlı yayından daha da fazla olması amaçlanıyor.