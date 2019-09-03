Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik, Facebook kullanıcısı olmayanların da oluşturulan bağlantılar yardımıyla görüntülü aramalara katılmalarını sağlıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, hem adını temize çıkarmak hem de uygulamanın daha aktif olarak kullanılabilmesi için yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Facebook'un üzerinde çalıştığı bu yeni özellikse, kullanıcılara Facebook'a dahil olmasalar bile görüntülü arama yapmalarına imkan sağlıyor.

Sosyal medya platformlarına ait uygulamalara getirilen yeniliklerle ilgili bilgiler veren Sosyal Medya Uzmanı ve Uygulama Araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan yeni özelliğe göre Facebook kullanıcıları, Messenger üzerinden bir görüntülü arama bağlantısı oluşturacaklar ve bu bağlantı, Facebook'a üye olmayan internet kullanıcıları tarafından da erişilebilir olacak. Böylelikle internet bağlantısı olan herkes, Facebook üzerinden görüntülü aramalara katılabilecek.

Wong'un açıklamalarına göre Facebook, bu yeni özelliğin geliştirilme sürecini tamamlamış ve test etabına geçmiş durumda. Bu da, Facebook kullanıcılarına video aramaları için bağlantı oluşturma özelliğinin çok da uzak olmayan bir gelecekte hizmete sunulacağı anlamına geliyor.

Twitter üzerinden Facebook'un yeni özelliklerini duyuran Wong, özelliğin nasıl çalışacağından da bahsetti ve bir ekran görüntüsü paylaştı. Dilerseniz şimdi de Wong tarafından paylaşılan o ekran görüntüsüne bakalım;

Wong tarafından paylaşılan bu ekran görüntüsünde "Video Chat Link" özelliğinin kullanım açısından fazlasıyla kolay olacağı açıkça görülebiliyor. Kullanıcılar, video aramaları için özel bir bağlantı oluşturuyorlar ve bu bağlantıyı mesaj olarak başka bir kişiye gönderiyorlar. Mesajı alan kişi Facebook kullanıcısı olmasa bile bu bağlantıyı kullanarak görüntülü aramaya dahil oluyor. Arama bittiğindeyse bağlantı geçersiz oluyor.

Facebook'un bu yeni özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte bu özelliğin ne kadar etkin bir şekilde kullanılacağını hep birlikte göreceğiz.