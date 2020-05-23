Koronavirüs pandemisi sonucu dünya genelinde Facebook’un kullanımının artmasıyla platformun kurucusu Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu.

Koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına alması sonucu internet ve özellikle sosyal medya kullanımı son derece arttı. Sosyal medya deyince aklımıza ilk gelen platformlardan biri olan Facebook ise artan kullanım oranına ek olarak elde ettiği gelir ve değer ile son günlerin en çok konuşulan konularından biri.

Bildiğiniz üzere insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını sağlamak amacıyla 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, bugünlerde kurucusunun yüzünü oldukça güldürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonucu altüst olan dünya ekonomisine rağmen sahip olduğu aktif kullanıcı ve etkileşim sayısıyla en büyük sosyal medya ağlarına sahip olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yalnızca iki ay içerisinde mal varlığına 30 milyar dolar daha ekledi.

Mark Zuckerberg En Zengin Kişiler Listesi'nde Üçüncü Oldu

21 Mayıs 2020 tarihinde güncellenen Bloomberg Milyarderler İndeksi’ne göre Mark Zuckerberg, sahip olduğu mal varlığı ile dünyanın en zengin üçüncü insanı ünvanına kavuştu. Böylelikle, Zuckerberg tahmini 87,8 milyar dolar olan mal varlığı ile şu anda dünyanın en zenginler listesinde Warren Buffett ve modanın önemli isimlerinden Bernard Arnault gibi milyonerlerin dahi yukarısında yer alıyor.

Mart ayı ortasında Zuckerberg, 57,5 milyar dolar değerindeki servetiyle listenin beşinci sırasında yer alıyordu. Anlaşılan o ki, alınan karantina önlemleri aracılığıyla aylardır koronavirüs salgını ile mücadele eden Kaliforniya eyaleti, her ne kadar zor zamanlar geçiriyor olsa da bu durum Facebook kurucusunun servetine servet katmaya devam ediyor.

Aylık 3 Milyar Kullanıcısı Var

Firma, 2020 yılının ilk üç ayında elde ettiği 17,74 milyar dolarlık gelire ek olarak yaklaşık iki milyar insan tarafından aktif olarak kullanılarak Wall Street’in tahminlerini deyim yerindeyse altüst etti diyebiliriz. Buna ek olarak firma yetkilileri, sahip oldukları Whatsapp ve Instagram platformları da dahil olmak üzere toplamda aylık üç milyar kullanıcı tarafından tercih edildiklerini bildirdi.

Facebook yetkilileri ayrıca 2020 yılının ilk çeyreğinde reklam taleplerine yönelik taleplerde önemli bir azalma olduğunu ifade ettiler. Görünen o ki koronavirüs pandemisi, bu sürece rağmen büyümeye devam eden sosyal medya devini de etkiledi. Sonuç olarak Mark Zuckerberg, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un ve Microsoft kurucusu Bill Gates’in gerisinde kalarak en zengin iş insanları listesinde üçüncü sırada yerini aldı.

Facebook kurucusunun bu başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.