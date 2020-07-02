Facebook, yaklaşık bir buçuk yıl önce TikTok'a rakip olarak duyurduğu kısa süreli video paylaşım uygulaması Lasso'nun fişini çekiyor. Sosyal medya devi, kullanıcılarına gönderdiği bildirim ile uygulamanın 10 Temmuz'da sonlandırılacağını duyurdu.

Yola, insanların tanıdıklarıyla kolaylıkla iletişim kurabildiği ve paylaşımlarda bulunabildiği bir sosyal medya sitesi olarak çıkan Facebook, bugüne geldiğimizde ise bir internet devine dönüşmüş durumda.

Olası bir rekabetten kaçınmak için popülaritesini tehdit eden uygulamaları daha büyümeden satın alma girişimlerinde bulunan ve çoğu zaman da satın alan Facebook, satın alamadığı uygulamalar için ise alternatif uygulama ya da özellikler duyuruyor.

Facebook'un Lasso uygulaması TikTok'a rakip olamadı

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde TikTok’un henüz dört yıllık bir uygulama olmasına rağmen dünyanın en değerli 100 markası arasına girdiğinden bahsetmiştik. Bunun gerçekleşeceğini yaklaşık bir buçuk yıl önce öngören Facebook, TikTok kopyası olarak gösterilen Lasso isimli uygulamayı duyurmuştu.

Facebook, Lasso uygulamasıyla hem kaybettiği genç kitleyi geri kazanmayı hem de TikTok’un yükselişine engel olmayı planlıyordu. Ancak bugüne geldiğimizde TikTok, dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri haline gelirken Lasso’yu birçoğunuz bu haberde ilk kez duyuyorsunuz.

Görünüşe göre Facebook, Lasso uygulamasını popüler hale getirmek için daha fazla çaba sarf etmeyecek. Zira Lasso, çarşamba günü kullanıcılarına bir uyarıda bulunarak uygulamanın 10 Temmuz itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi. Böylece TikTok’un Facebook’a karşı ilk somut zaferini aldığını söyleyebiliriz.

Peki Facebook, Lasso’yu popüler hale getirmek için neler yapmıştı?

Aslına bakarsak Facebook’un Lasso konusunda fazla riske girmedi ve TikTok’un başarılı öneri algoritmasının bir benzerini kullandı. Kullanıcılar yine 15 saniyeye kadar videolar çekebiliyorlardı. Ayrıca etiketler ve tema koleksiyonları, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyordu.

Facebook, sadece içerik ve kullanıcı deneyimi bazında değil, stratejik hamlelerde de doğru adımları attı sayılır. Uygulama, TikTok’un popüler olduğu neredeyse tüm pazarlarda kullanıma açıldı. Ayrıca uygulamaya bu yılın başında Hintçe dil desteği de geldi ki bu, uygulamanın TikTok’un en büyük pazarlarından (yasaklanana kadar öyleydi) birine giriş yapacağını bir göstergesiydi.

Facebook, Lasso için başlarda doğru adımları atsa da uygulamanın gelişimi ve genişlemesi konusunda başarılı olmadığı aşikar. Bunun en büyük nedenlerinden birinin, uygulamanın geliştirilmesine öncülük eden Brady Voss’un Lasso’nun lansmanından birkaç gün sonra şirketten ayrılması gösteriliyor.