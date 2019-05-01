Facebook, elindeki platformlar arasındaki entegrasyonu artırmayı hedefliyor.

Facebook’un, mesajlaşma uygulamalarını birlikte çalışır hale getireceğini iddia eden söylentiler doğru çıktı. Messenger’ın yetkililerinden Asha Sharma, F8’de yaptığı konuşmada; kullanıcıların yakın bir süre içerisinde Facebook’un üç platformu arasında (Messenger, Instagram ve WhatsApp) mesaj gönderebileceğini söyledi.

Birlikte çalışabilme özelliği, Messenger’a gelecek olan yeni özelliklerden sadece bir tanesi. Buna ek olarak Facebook, yeni mottosu olan gizlilik konusunda da değişiklik yapacak ve tüm mesajlar uçtan uca korumalı olacak. Sharma “İnsanların, herhangi biriyle herhangi bir yerde konuşabilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bu özelliklerin kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli olmasa da, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, bunun biraz zaman alacağını söyledi.