Facebook Messenger Boomerang Özelliğine Kavuştu

Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger, yeni özelliklere kavuştu.

Facebook’un birkaç yıl önce kendi uygulamasından ayırarak, Messenger isimli yeni bir uygulamaya taşıdığı mesajlar/sohbet kısmı, günümzde dahi oldukça aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Instagram'ın uygulamasında uzun süredir bulunan ve kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılan “Boomerang” özelliği, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger'ın selfie çekim moduna bugün itibariyle geldi.

Facebook Messenger kullanıcıları, an itibariyle, döngü içerisine girmiş (kendini tekrarlayan) videoları yani Boomerang’ları, arkadaşlarıyla paylaşabilir hale geldi. Boomerang özelliğinin yanına Facebook Messenger’a bir de Selfie modu eklendi. Selfie modu ile arka plan bulanıklaştırılarak, öne çıkması istenen kişi veya nesne daha belirgin ve alımlı hale getiriliyor.

Yeni eklenen 2 modun dışında Facebook’un mesajlaşma uygulaması olan Messenger’ın halihazırda bulunan 3 modu; normal, video, yazı modları kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edecek. Fotoğraf ve videolarınıza çıkartma eklemenizi sağlayan AR Çıkartmaları özelliği de Messenger’a eklenmiş durumda.