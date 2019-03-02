Facebook Messenger'da kullanabileceğiniz bu özellikle birlikte karanlık moda geçiş yapabilirsiniz.

Facebook'un kendi popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ı da içeren diğer mesajlaşma platformları mevcutken Facebook Messenger, internet devinin ilgi çekici araçlar gibi ekstra işlevsellikler sağlayan Facebook'la olan entegrasyonu nedeniyle özel bir yere sahip.

Facebook’un muazzam altyapısına ve kaynaklarına rağmen, Facebook’un oldukça talep edilen özellikleri uygulamaya entegre etmesi oldukça zaman aldı. Karanlık mod, bu talep edilen özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Messenger’ın süreci geçen yıl Mayıs’ta başladı ve Eylül’de bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Kasım'da artık herkese yayılan yeni tasarımda karanlık mod özelliği bulunmuyordu.

Görünen o ki Facebook, çok fazla uğraştırmadan karanlık modu aktif hale getiren bir özellik ekledi. Yapmanız gereken tek şey, Messenger'da birine hilal ay emojisi göndermek. Ardından gönderdiğiniz hilal ayın üzerine çift tıklarsanız Facebook size karanlık modla ilgili bir soru yöneltiyor ve karanlık moda hızlıca geçmenizi sağlıyor. Bazı kullanıcılarda ise ay emojisini gönderdikten sonra uygulamanın kapatılıp açılması, direkt olarak karanlık modu etkinleştirmeleri anlamına geliyor.

Karanlık modu hem Android hem de iOS cihazlarınızda bu yöntemi kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Bu yöntemin yanı sıra uygulamanın ana sayfasında, sol üstte bulunan ve sizin fotoğrafınızı gösteren simgeye tıklayıp ayarlardan da karanlık modu açıp kapatabilirsiniz.