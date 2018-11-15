Geçtiğimiz hafta Facebook tarafından geleceği müjdelenen özellik, sonunda resmen test edilmeye başlandı.

TechCrunch'ın haberine göre, Facebook Messenger'da 'Unsend' denilen, yani gönderilen mesajı karşı taraf görmeden 10 dakika içerisinde silme özelliği test edilmeye başlandı. Şu an için sadece 4 ülkede test ediliyor: Polonya, Kolombiya, Litvanya ve Bolivya.

Bu özellik ülkemize de geldiğinde, tek yapmamız gereken WhatsApp'ta olduğu gibi mesaja basılı tutarak 'Herkes için sil' seçeneğini işaretlemek olacak. Burada küçük bir detay var: Eğer aşağılama, küfür veya Facebook'un topluluk kurallarını ihlal eden bir mesaj attıysanız, Facebook mesajı gözden geçirebileceğini belirtiyor.

Facebook şu an için 10 dakika sınırı konusunda ısrarcı. Gelecekte bu sürenin uzatılması söz konusu olabilir. Bu özellik ülkemizde de devreye girince sizleri konudan haberdar edeceğiz.