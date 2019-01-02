Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan tweetlere göre Facebook, bazı bölgelerde Messenger'ın Karanlık Mod özelliğinin kullanıcı testlerine başlamış durumda.

Akıllı telefonlar her çıkan modelde daha kaliteli ve daha parlak ekranlara sahip oluyorlar. Ekranların daha parlak olması, gün ışığında telefon kullanımını kolaylaştırsa da düşük ışık koşullarında beyaz bir ekrana bakmak gözlerimiz için pek de iyi bir şey değil.

Bu nedenle son birkaç yıldır Karanlık Mod ya da Gece Modu olarak adlandırılan koyu arka plan özelliği oldukça popüler hale gelmiş durumda. Uygulama geliştiriciler sıra sıra Karanlık Mod özelliği yayınlarken, üreticiler de sistem arayüzüne bu özelliği eklemek için çalışıyorlar.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook’un resmi mesajlaşma uygulaması olan Messenger, son dönemlerin popüler özelliği olan Dark Mode (Karanlık Mod) özelliğini bazı ülkelerde test etmeye başladı.

Karanlık Mod özelliği sayesinde kullanıcılar, gelen mesajları kontrol etmek için uygulamayı açtıklarında göz kamaştıran parlak bir ekran yerine daha soft bir ışık yayan koyu renk temalı bir ekran ile karşılaşmış olacaklar. Böylece uygulamayı kullanmak çok daha kolay olacak.

TechRadar’a göre Birleşik Devletler ve Avustralya, Messenger’ın yeni özelliğini test eden bölgeler arasında yer almıyor. Ayrıca bizim testlerimize göre Türkiye de henüz Messenger Karanlık Mod özelliği ile tanışmış değil.

Uygulamanın hangi bölgelerde test edildiği tam olarak bilinmese de kısa süreli test aşamasının ardından gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilip tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Şirketin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.