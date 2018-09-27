2018 Mayıs ayı içerisinde yapılan konferansta, Facebook'un mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger'ın arayüzünün yenileneceği ve yepyeni özellikler ekleneceği konusunda söz verilmişti. Şimdi ise Facebook, verdiği sözü tutmuş gibi gözüküyor.

Sosyal haberleşme sitesi olan Facebook, uygulama mağazalarının neredeyse tümünde en az bir uygulamaya sahip ve dünya üzerinde Facebook'un uygulamalarından en az birini kullanmış 2.5 milyar insan bulunuyor. Facebook'un uygulamaları içerisinde en popüleri ise mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger. Aylık 1.3 milyar aktif kullanıcıya sahip olan Messenger'ın geliştirici ekibi, geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen bir konferansta, Messenger'ın arayüzünü mükemmel hale getirecek bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Mayıs ayındaki konferansta duyurulan güncelleme tasarım alanında birçok yenilik içeriyor. Gelecek güncelleme; alt barı 3 butona indirgiyor, kamera ve yeni sohbet butonlarını sağ üste taşıyor, oyun sekmesini ise aşağıda bulunan keşfet butonuyla açılacak şekilde değiştiriyor. Güncellemeyle gelecek en önemli özellik ise karanlık tema.

Karanlık Tema özelliği şu sıralar kullanıcılar arasında çok popüler. Facebook Messenger ise bu akımdan çok geri kalmıştı. Messenger, 2018 Mayıs ayında verdiği sözü tutarak, alacağı arayüz güncellemesi ile karanlık tema açığını kapatacak gibi görünüyor.

Karanlık mod özellikle gece saatlerinde çok yararlı oluyor. Gözleri yormadan bir makale, mesaj, gönderi okuyabilmenizi sağlıyor. OLED ekrana sahip cihazlarda kullanıldığında ise ekranın karanlık kalan kısmındaki pikseller hiç çalışmayarak fazlasıyla enerji tasarrufu sağlıyor, böylece uzun süreler boyunca gözlerinize zarar vermeden ve çok pil harcamadan telefonunuzla ilgilenebiliyorsunuz.