  • Facebook Messenger'ın Yeni Sürümünün Tasarım Değişiklikleri

Facebook Messenger'ın Yeni Sürümü Önemli Tasarım Değişiklikleriyle Geliyor

2 dk okuma süresi
12
2
2
0
0
Facebook Messenger'in şu an yayında olan halini, pek çok sebepten dolayı sevmiyor olabilirsiniz. Size iyi bir haberimiz var.

Facebook Messenger, tam bir yenilenmeye gidiyor. Facebook'un kullanımlarında son zamanlarda gittikçe artan bir düşüş söz konusu. Şirket başka yönlerde yaptığı atılımlar için buna karşı bazı önlemler de alıyor. Ancak yine de başka yerlere yaptığı ince ayarlar ile de Messenger'ın kullanımı arttırmaya yönelik bazı adımlar atıyor. Bu yeni uygulama sizleri de oldukça mutlu edebilir. Facebook Messenger 4, daha kolay gezinme, daha temiz tasarım ve daha fazlası vaadiyle çıkıyor. Sade tasarımı da artısı.
İLGİLİ HABER

Facebook Messenger, Sesli Komut Özelliğini Test Ediyor

Bu yeniliklerden en önemlisi, dediğimiz gibi tasarım. Karmaşık ve yorucu bir tasarıma sahip olduğu düşüncesi, kullanıcılar tarafından sık sık Facebook'a bildirilmekteydi. Eski Messenger 9 farklı sekmeye sahipken, Facebook Messenger 4 bu sekme sayısını üçe kadar düşürmeyi başardı.

En önemli farkı, direkt girer girmez anlıyorsunuz. Sohbetler sekmesi değişmiş durumda. Bu hem birebir hem de grup sohbeti için geçerli. Kişiler sekmesi, şu an aktif olanlar ile birlikte paylaşılan hikayeleri içeriyor. İşlev olarak önceki sürüm ile aynı olsalar dahi, dediğimiz gibi tasarımı daha doğru bir şekilde oturtulmuş. Arama çubuğu, hangi sekmede olursanız olun görünecek şekilde ayarlanmıştır.
İLGİLİ HABER

Facebook, Messenger Lite iOS Sürümünü Yalnızca Türkiye İçin Kullanıma Sundu

Diğer görüntüleri de sizlerle paylaşalım.

Bu arada, şu an halen kullanılan özelliklerin hiçbiri kullanım dışı kalmayacak. Sadece konumları ve tasarımları düzeltilerek iyileştirilmiş durumda.

Kaynak : https://www.slashgear.com/facebook-messenger-4-tackles-chat-apps-biggest-problem-23551052/
Etiketler: messenger, messenger 4
12
2
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
12
2
2
0
0