Facebook, Messenger Lite'a Yepyeni Özellikler Ekledi

Messenger Lite uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayan Facebook, uygulamayı çok daha kullanışlı ve keyifli hale getirdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, platformun mesajlaşma uygulaması olan Messenger’ın hafifletilmiş bir versiyonu olan Messenger Lite’ı güncelledi. Güncelleme, uygulamaya pek çok kullanışlı yeni özellik kazandırırken, uygulamayı 10MB olarak tutmaya devam edebiliyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Messenger Lite, tam sürüm Messenger’da bulunan sohbet kişiselleştirme özelliklerine kavuşuyor. Böylece herhangi bir bireysel ya da grup sohbetinde kişilere takma isimler verebilecek, sohbet rengini değiştirebileceksiniz. Tam sürümde olduğu gibi karşı taraf, yaptığınız değişiklikleri görüntüleyebilecek.

Messenger Lite’a gelen bir diğer yeni özellik ise dosya paylaşımı oluyor. Messenger Lite kullanıcıları güncelleme öncesinde de resmi, video paylaşımında bulunabiliyordu. Ancak bu özellik oldukça kısıtlıydı. Güncelleme, hem resim ve video paylaşımını geliştiriyor, hem de dosya, ses gibi farklı öğeler gönderebilmesini mümkün kılıyor.

Facebook, getirdiği yeni özelliklerle birlikte Messenger Lite’ı gerçek bir sohbet uygulamasına dönüştürüyor. Şirket, kullanıcıların paylaşım gücünü artırmak adına GIF’ler için de yeni güncelleme getiriyor. Artık kullandığınız klavyede bir GIF sekmesi bulunuyorsa üçüncü parti GIF uygulamalarından da GIF’ler paylaşabiliyorsunuz.