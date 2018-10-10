Facebook, bir süredir merakla beklenen Messenger Lite iOS sürümünü yalnızca Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sundu. Bu durum, uygulamanın henüz beta aşamasında olduğu ve geniş bir sosyal medya kitlesi olduğu için Türkiye'de test edildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, beklenmedik bir adım atarak bağımsız mesajlaşma uygulaması Messenger’ın hafif bir versiyonu olan Messenger Lite’ın iOS sürümünü yalnızca Türkiye’deki kullanıcıları için yayınladı.

Messenger Lite şu ana kadar Android platformunda zaten mevcuttu ve Facebook’un Messenger Lite’ın iOS sürümü üzerinde çalıştığı da biliniyordu. Muhtemelen Facebook, Türkiye’de uygulamanın beta sürümünü yayınlayarak olası hataları görmeyi planlıyor.

Türkiye, sosyal medya kullanımı açısından pek çok büyük nüfuslu ülkeyi gerisinde bırakıyor. Bu nedenle Facebook, yeni bir sosyal medya ve haberleşme uygulamasını test etmek ve kullanıcı geri bildirimi toplamak için son derece doğru bir tercih.

Messenger Lite iOS sürümünün diğer ülkeler için ne zaman resmi olarak yayınlanacağı henüz bilinmiyor ancak Facebook’un yeterli miktarda geri bildirim topladıktan ve uygulama içindeki hataları giderdikten sonra uygulamayı global kullanıma açması bekleniyor.

Standart Messenger iOS sürümü 140MB boyuta ve ciddi bir RAM kullanımına sahipken Messenger Lite iOS sürümü yalnızca 10MP yer kaplıyor. Bu da uygulamanın özellikle eski iOS cihaz kullanıcıları için daha stabil performans vadettiği anlamına geliyor.

Messenger Lite iOS sürümü ile kullanıcılar çıkartma göndermek, sesli ya da görüntü görüşme yapmak gibi temel Messenger özelliklerine erişmeye devam edecekler. Zaten Facebook’un da ‘Lite’ uygulamalar ile amacı minimum güç ile maksimum özellik sağlamak.