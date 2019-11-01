Son zamanlarda Facebook ve gizlilik sorunları çok sık yan yana anılsa da şirket, kullanıcı gizliliği konusunda kötüye çıkan adını temizlemekte kararlı. Ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre sosyal medya devi, Messenger uygulamasına uçtan uca şifrelemeyi getirme üzerinde çalışıyor.

Popüler uygulamalardaki henüz yayınlanmamış özellikleri ortaya çıkaran uygulama avcısı Manchun Wong, resmi Twitter sayfasından Facebook Messenger’ın henüz yayınlanmamış bir özelliğini paylaştı. Wong’un paylaştığı görselde Facebook Messenger’dan şifrelenmiş sesli ve görüntülü konuşma yapılabildiği görülüyor.

Bahsi geçen özellik, Messenger’ın Gizli Sohbetler (Secret Conversations) özelliğinin parçası olarak şu an test aşamasında bulunuyor. Wong, ayrıca sosyal medya devinin bu özelliğin yanı sıra Facebook uygulamasına sesli asistan getirme fikri üzerinde çalıştığını da söyledi.

Facebook, Gizli Sohbetler özelliğini Messenger uygulamasına 2016 yılında eklemişti:

Gizli Sohbetler özelliği sayesinde kullanıcılar, uçtan uca şifrelemeli mesajlar gönderebiliyordu. Ayrıca gönderilen her mesaj için süre sınırlaması da eklenebiliyordu. Hatta sohbetlerin hangi cihazlarda görülebilir olduğu bile belirlenebiliyordu. Görünüşe göre sosyal medya devi, bu tarz özellikleri sesli ve görüntülü sohbetler için de eklemeyi düşünüyor.

Facebook, Gizli Sohbetler özelliğinde şifreleme için Signal Protocol’ü kullanıyor. Signal’ın kendi mesajlaşma uygulaması da aynı protokolü kullanıyor ve hâlihazırda uygulamada uçtan uca korumalı şifrelenmiş çağrılar seçeneği bulunuyor. Bu özelliklerin Facebook Messenger kullanıcılarına ne zaman gönderileceği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Facebook’un sahip olduğu bir diğer mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp; sesli ve görüntülü konuşmalar ile mesajlaşmalar için uçtan uca şifreleme kullanıyor. Ayrıca Messenger’ın aksine WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme, her zaman açık konumda ve kapatmanın da herhangi bir yolu yok.

Facebook ve gizlilik konusu:

Facebook, son zamanlarda gizlilik konusunda bazı araştırmalar ve davalarla uğraşıyor. Kullanıcı gizliliğini geliştirmek isteyen Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram da dâhil olmak üzere tüm mesajlaşma platformlarına uçtan uca şifreleme getirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Facebook, gizlilik konusunda yıkılan itibarını toplamaya çalışırken kamu otoriteleri de uçtan uca şifrelemenin, Facebook yoluyla işlenen suçları araştırmada kanun güçlerini zor durumda bırakacağından endişeleniyor.