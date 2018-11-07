Zuckerberg'in güçlerine kısmen de olsa sahip olmayı kim istemez ki? Artık atılan mesajı on dakika içinde silmek mümkün olacak.

Facebook'ta attığınız mesajı on dakika içerisinde silmek, yeni gelecek olan Unsend özelliği ile mümkün olacak. WhatsApp'ta sunulan bir saate kıyasla çok uzun değil evet ama hatalı attığınız bir mesajı silmek için yeterli.

Messenger'in iOS 191.0 güncellemesinde, yakında gelecek özellikler arasında gösterilen bir özellik de Unsend seçeneği. Peki bu seçenek ne işe yarar? Mesajı gönderdikten sonraki on dakika içerisinde mesajınızı silmenize olanak tanıyor. "Öyle demese miydim?" diye içiniz içinizi kemiriyorsa, gece vakti eski sevgilinize mesaj atıp sonra pişman olduysanız, attığınız mesajın pek de patrona atılmayacak bir mesaj olduğunu fark ettiyseniz.. diye giden ve kriz çıkartabilecek mesajlar denince hepimizin aklına gelen bu mesajlara artık bir çözüm sunulmuş olacak. Chrome'da arama geçmişini sildiğinizde gizli pencere açma kısayolunu tavsiye ediyor, Facebook Messenger'de de mesajı sildiğinizde köşeden bir Zuckerberg çıkıp "Hallettim kardeşim" der mi, demez ama dese komik olurdu.

Nisan ayından bu yana konuşulan bu özelliğin daha önce Zuckerberg'in sahip olduğu bir özellik olduğunu görmüştük. Fonksiyonun ilk kez görüntülenmesi Ekim ayında gerçekleşmişti.